EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Почти два десятка человек умерли от отравления алкоголем под Петербургом

2 минуты чтения 13:43

В Ленинградской области 19 человек умерли после употребления алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«По предварительным данным причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Власти также сообщили, что восьми случаях лабораторные тесты подтвердили, что причиной смерти стал метанол.

Как отмечается, череда смертей началась два дня назад, последние инциденты произошли в городе и в деревне Гостицы. Там, по предварительным данным оперативных службах, скончались семь человек, а еще трое находятся в больнице.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Двое употреблявших суррогатный алкоголь жителей Гостицы умерли 24 сентября на глазах у жен, пишет близкий к силовикам телеграмм-канал Shot. Так, один из них скончался на третий день после того, как выпил купленный у одного из местных жителей алкоголь. Жена другого погибшего рассказала, что ее муж часто покупал алкоголь с рук, как и половина деревни. При этом канал, ссылаясь на местных жителей, пишет, что ранее у одной из женщин отказывали ноги после этого спиртного. .

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по подозрению в продаже суррогатного алкоголя силовики задержали жителя деревни Гостицы. Shot утверждает, что им оказался 78-летний пенсионер Николай Бойцов. В его доме нашли 10-литровые канистры с самогоном. Канал пишет, что мужчина разливал суррогат в использованные бутылки из-под водки и продавал за 100 рублей за 0,5 литра. 

При этом канал, без ссылки на источник заявляет, что «варила самогон» 60-летняя учитель-дефектолог Сланцевского детского садика Ольга Степанова, а схема по продаже алкоголя с рук работала около 10 лет. 

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Mash пишет, что причиной смертей, по предварительной информации, мог стать грязный самогонный аппарат. Женщина якобы плохо его помыла и метанол накопился в первых фракциях аппарата, а затем попал в готовый продукт. Кроме того, телеграм-канал, утверждает, что женщина могла использовать некачественное сырье.

В свою очередь, сын Степановой Антон уверен, что его мать не причастна к этому делу. Он рассказал «Осторожно, новости», что «никакой торговли из квартиры никогда не было». «Просто он [Бойцов] указал на маму из-за боязни угроз от реальных людей, причастных к этому», — заявил мужчина. Он добавил, что найденные в доме его матери тары применялись для того, «чтобы носить воду», а в незаконной продаже алкоголя обвинил знакомых бывшего мужа Степановой.

По фактам смертей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК ).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве