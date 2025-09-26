Почти два десятка человек умерли от отравления алкоголем под Петербургом

В Ленинградской области 19 человек умерли после употребления алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«По предварительным данным причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Власти также сообщили, что восьми случаях лабораторные тесты подтвердили, что причиной смерти стал метанол.

Как отмечается, череда смертей началась два дня назад, последние инциденты произошли в городе и в деревне Гостицы. Там, по предварительным данным оперативных службах, скончались семь человек, а еще трое находятся в больнице.

Двое употреблявших суррогатный алкоголь жителей Гостицы умерли 24 сентября на глазах у жен, пишет близкий к силовикам телеграмм-канал Shot. Так, один из них скончался на третий день после того, как выпил купленный у одного из местных жителей алкоголь. Жена другого погибшего рассказала, что ее муж часто покупал алкоголь с рук, как и половина деревни. При этом канал, ссылаясь на местных жителей, пишет, что ранее у одной из женщин отказывали ноги после этого спиртного. .

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по подозрению в продаже суррогатного алкоголя силовики задержали жителя деревни Гостицы. Shot утверждает, что им оказался 78-летний пенсионер Николай Бойцов. В его доме нашли 10-литровые канистры с самогоном. Канал пишет, что мужчина разливал суррогат в использованные бутылки из-под водки и продавал за 100 рублей за 0,5 литра.

При этом канал, без ссылки на источник заявляет, что «варила самогон» 60-летняя учитель-дефектолог Сланцевского детского садика Ольга Степанова, а схема по продаже алкоголя с рук работала около 10 лет.

Mash пишет, что причиной смертей, по предварительной информации, мог стать грязный самогонный аппарат. Женщина якобы плохо его помыла и метанол накопился в первых фракциях аппарата, а затем попал в готовый продукт. Кроме того, телеграм-канал, утверждает, что женщина могла использовать некачественное сырье.

В свою очередь, сын Степановой Антон уверен, что его мать не причастна к этому делу. Он рассказал «Осторожно, новости», что «никакой торговли из квартиры никогда не было». «Просто он [Бойцов] указал на маму из-за боязни угроз от реальных людей, причастных к этому», — заявил мужчина. Он добавил, что найденные в доме его матери тары применялись для того, «чтобы носить воду», а в незаконной продаже алкоголя обвинил знакомых бывшего мужа Степановой.

По фактам смертей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК ).