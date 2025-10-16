EN
Криминал

Россиян застрелили на свадьбе в Армении

2 минуты чтения 19:11 | Обновлено: 21:30

Семейную пару из Ростова-на-Дону убили в Армении. Супруги приехали в страну на свадьбу родственников и стали случайными, но не первыми жертвами вооруженного мужчины, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

Погибшими оказались врач-эндокринолог Марина Айрапетян и ее муж Ваге Мартиросян. По версии следствия, 61-летний житель Котайкской области утром 12 октября поссорился со своими соседями из-за хозяйственных вопросов на участке. Когда соседи отправились собирать морковь на поле, мужчина напал на них с вилами, а затем застрелил из охотничьего ружья. После этого он попытался скрыться и недалеко от села Зовашен наткнулся на автомобиль Audi, в котором находились россияне.

Злоумышленник потребовал отдать ключи от автомобиля, но Айрапетян и Мартиросян отказались. Тогда он выстрелил в обоих, спрятал тела в беседке и уехал на их машине. Через сутки о пропаже супругов заявили в полицию родственники.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал

Позже подозреваемого задержали в угнанной Audi. При нем нашли охотничье ружье. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Смерть Марины Айрапетян подтвердила ростовская клиника «Давинчи», где она работала эндокринологом и врачом УЗИ. В сообщении медучреждения говорится, что коллеги запомнили ее как внимательного, доброго и отзывчивого человека.

Несколько месяцев назад в Турции мужчина погиб на собственной свадьбе из-за праздничной стрельбы. По данным The Guardian, жениха смертельно ранила родственница невесты, которая стреляла в воздух, провожая молодоженов. Женщину задержали, а в ее доме нашли два незарегистрированных пистолета.

