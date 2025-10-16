EN
Криминал

Резидентка «Женского стендапа» рассказала о пережитом в 3 года сексуализированном насилии

2 минуты чтения 10:14

Резидентка проекта «Женский стендап» на телеканале ТНТ Найка Казиева рассказала в подкасте «Правило 34», что в возрасте двух-трех лет она столкнулась с сексуализированным насилием со стороны мужа ее тети.

По словам Казиевой, она пережила два случая насилия, которые «не были полноценным актом». «Это были попытки со мной это сделать, но меня каждый раз что-то спасало», — рассказала стендап-комик. Она добавила, что в тот момент она не до конца понимала, что происходит, но «ощущала кожей что-то непривычное».

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Казиева отметила, что долгое время не могла никому рассказать о произошедшем. «Я даже убедила себя в том, что этого не было на самом деле», — отметила комик. По ее словам, при попытке рассказать кому-либо о пережитом насилии она начинала задыхаться, и только несколько лет назад Казиева смогла рассказать об этом своей подруге. В тот же день комик позвонила матери.

«Я вернула маме это со словами, что я в этом не виновата, это ты должна была меня защищать», — добавила стендапер. По ее словам, мать не могла поверить в ее рассказ, поскольку Казиева была единственным ребенком в семье, которую мать «никогда ни с кем не оставляла».

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

В подкасте Казиева также рассказала, что сексуализированное насилие в детстве повлияло на ее взаимоотношения с мужчинами и что долгое время у нее не было отношений. «Я в первый раз влюбилась в 24. Я была заблокирована абсолютно. То есть у меня на подкорке огромная невероятная ненависть к мужскому полу была всегда», — отметила комик. Она добавила, что «всегда психологически притягивала парней помладше», отношения с которыми казались ей более безопасными. 

Казиева рассказала, что справиться с травмой ей помогла психотерапия и гипнотерапия, а также учеба в театральном институте в Москве, где, по ее словам, была «невероятно сильная ломка» со стороны педагогов.

