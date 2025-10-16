Для «повышения квалификации» россиян заставили раздеться и отшлепали плетками под наркотиками

Несколько бывших сотрудников петербургской сети парикмахерских Capsula рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что на одном из тренингов якобы по повышению квалификации их просили раздеваться и били плетками. При этом участникам тренинга позволяли употреблять запрещенные вещества без какого-либо контроля.

Имена сотрудников парикмахерских телеграм-канал не называет. По их словам, этот тренинг длился 21 день и проходил на даче владельца сети Дениса Осипова. Там им обещали рассказать, как нужно работать с клиентами, и показать стилистические приемы.

Когда работники Capsula приехали на место проведения занятий, их стали обучать энергетическим практикам и пикапу по методу Алекса Лесли, на которого в России завели уголовное дело о склонении к изнасилованию, а в Польше пожаловались в прокуратуру. Там в отношении блогера начали проверку по подозрению в подстрекательстве к сексуализированному насилию.

Участники тренинга рассказали, что их также обучали «раскрытию сексуальности», которая якобы поможет им в работе. В конце одного из занятий, на котором их попросили снять одежду, владелец сети сам полностью разделся. «Осторожно, новости» отмечает, что сотрудники могли отказаться от занятий, но его организаторы подчеркивали, что им не стоит отделяться от коллектива, а арт-директор салонов отправил девушек на тренинг в приказном порядке.

Кроме того, некоторые участники тренинга принимали запрещенные вещества, из-за чего один из них напал на присутствующую на занятии девушку с топором. Ей удалось убежать в лес и спрятаться, однако мужчина под действием наркотиков скинул с лестницы другую девушку. После этого у нее остались большие гематомы.

Участницы тренинга добавили, что они не стали писать заявление в полицию, поскольку испугались последствий и связей их начальника.