Экономика

Украинские атаки вынудили Россию планировать закупки бензина за рубежом

2 минуты чтения 12:01

Российские власти готовятся значительно увеличить закупки бензина за рубежом из-за сокращения его производства внутри страны и возникшего дефицита топлива в нескольких регионах России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение совета Евразийской экономической комиссии и обращение вице-премьера Александра Новака.

По данным журналистов, Новак, обращаясь к председателю правительства Михаилу Мишустину, отметил, что дефицит топлива сохранится, даже если власти усилят меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса от украинских атак. Чиновник предлагает увеличить импорт бензина из-за границы.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Правительство хочет увеличить импорт из Беларуси до показателя в 300 тысяч тонн в месяц уже в октябре, текущий объем составляет 45 тысяч тонн. Этой цифры получится достичь при условии бесперебойной работы системы «Транснефти» и запуска давальческой переработки нефти.

Одновременно обнуляются ввозные таможенные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, их текущий показатель составляет 5%. Решение уже принято Советом Евразийской экономической комиссии 30 сентября, оно вступит в силу через 10 дней — обнуление будет временным и продлится до 30 июня 2026 года.

Также власти планируют временно разрешить использование монометиланилина, присадки, позволяющей получать бензина класса 5 из менее качественного вида топлива. Это добавит еще 50 тысяч тонн на внутренний рынок. Еще 100 тысяч тонн власти планируют получить, стимулируя использование этилового спирта при производстве бензина за счет отмены акциза на этот вид спирта.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

При этом, как отмечают журналисты со ссылкой на мнение экспертов, эти меры вместе с продлением эмбарго на экспорт бензина и введением ограничений на вывоз дизельного топлива помогут восстановить запасы топлива на нефтебазах и создать «подушку безопасности» при наступлении дефицита, однако решить структурные проблемы отрасли не удастся.

Всего же власти планируют дополнительно направить на внутренний рынок не менее 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива, отмечают журналисты. В среднем в России производится около 65-66 миллионов тонн бензина, отмечали в РБК.

Сегодня утром власти Ярославской области сообщили о пожаре на Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, который считается одним из крупнейших НПЗ России. По словам губернатора Михаила Евраева, инцидент не связан с атакой дронов, а регион не упоминался в сводках Минобороны о ночных атаках со стороны Украины.

