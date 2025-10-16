Мужчина заживо сжег партнершу с малолетним ребенком после ссоры

В Красноярском крае местные силовики задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины с малолетним ребенком. Об этом, как пишет издание «Лента.ру», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 40-летний мужчина, чье имя не называется, 13 октября гостил у своей возлюбленной в селе Арейское. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый избил женщину. Получив несколько ударов в голову, она потеряла сознание.
Тогда, как утверждают силовики, мужчина решил скрыть следы совершенного преступления и поджег дом, в котором кроме взрослых, находился и малолетний сын избитой женщины. В результате мать и ее ребенок погибли в огне.
Прибывшие на место пожарные обнаружили следы поджога, а судебно-медицинские эксперты — травмы, полученные погибшей незадолго до смерти. Вскоре после этого предполагаемый убийца был задержан.
15 октября стало известно о похожем случае в Уфе. Там 45-летний мужчина, который ранее был судим, выпивал со своей партнершей. В какой-то момент она ушла спать одна, что сильно разозлило ее партнера.
В отместку он облил спящую женщину горючей жидкостью и поджег. Когда одежда на ней загорелась, поджигатель попытался потушить пламя одеялом, а спустя несколько часов вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с серьезными ожогами.
В начале октября в Ульяновской области к девяти с половиной годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, который после ссоры со своей партнершей поджег ее дом, в котором, кроме женщины, находились двое ее малолетних детей. Однако матери с детьми все же удалось спастись из горящего строения.