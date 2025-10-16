EN
Криминал

Мужчина заживо сжег партнершу с малолетним ребенком после ссоры

2 минуты чтения 12:10

В Красноярском крае местные силовики задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины с малолетним ребенком. Об этом, как пишет издание «Лента.ру», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 40-летний мужчина, чье имя не называется, 13 октября гостил у своей возлюбленной в селе Арейское. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый избил женщину. Получив несколько ударов в голову, она потеряла сознание.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Тогда, как утверждают силовики, мужчина решил скрыть следы совершенного преступления и поджег дом, в котором кроме взрослых, находился и малолетний сын избитой женщины. В результате мать и ее ребенок погибли в огне.

Прибывшие на место пожарные обнаружили следы поджога, а судебно-медицинские эксперты — травмы, полученные погибшей незадолго до смерти. Вскоре после этого предполагаемый убийца был задержан. 

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

15 октября стало известно о похожем случае в Уфе. Там 45-летний мужчина, который ранее был судим, выпивал со своей партнершей. В какой-то момент она ушла спать одна, что сильно разозлило ее партнера.

В отместку он облил спящую женщину горючей жидкостью и поджег. Когда одежда на ней загорелась, поджигатель попытался потушить пламя одеялом, а спустя несколько часов вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с серьезными ожогами.

В начале октября в Ульяновской области к девяти с половиной годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, который после ссоры со своей партнершей поджег ее дом, в котором, кроме женщины, находились двое ее малолетних детей. Однако матери с детьми все же удалось спастись из горящего строения.

