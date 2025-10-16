EN
Экономика

Российской молодежи предрекли нищету в старости

2 минуты чтения 18:42 | Обновлено: 18:44

Молодые люди, которые начали свою трудовую деятельность в 2025 году, вероятнее всего будут получать мизерную пенсию, едва покрывающую даже базовые расходы. Об этом в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, в 2025 году в России завершается переходный период повышения возраста для выхода на пенсию, который начался в 2019 году. За счет этого государству удавалось серьезно экономить бюджетные средства, однако ресурс новой меры не бесконечен, утверждает Гаврилов. Он пояснил, что к концу реформы пенсионный возраст перестанет расти, и властям придется искать новые источники сокращения расходов. На этом фоне, как отмечает политик, власти стали обсуждать пересмотр стоимости пенсионных баллов.

«Формула страховой пенсии построена так, что итоговая сумма напрямую зависит от стоимости одного пенсионного коэффициента. Сегодня он индексируется и растет, что позволяет хоть частично компенсировать инфляцию. Если же этот параметр будет снижен или заморожен, то пенсии миллионов граждан фактически окажутся урезанными, даже если формально слово “сокращение” никто не произнесет», — рассказал Гаврилов.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Он утверждает, что речь идет не о разовом решении, а о долговременном инструменте, который будет обесценивать зарабатываемые пенсионные баллы ежегодно. «В перспективе это приведет к снижению уровня жизни пожилых людей, особенно тех, кто не имеет дополнительных источников дохода», — сказал политик.

По его словам, на фоне нового «тренда» поддержки военнослужащих и их семей, а также льготных категорий населения, ситуация с пенсиями для остальных граждан стагнирует. Если эта тенденция продолжится, то пенсионная система будет все больше делиться на «привилегированные» группы и всех остальных, для кого рост выплат окажется минимальным, предупредил Гаврилов.

«Выбор стратегии “снизить стоимость баллов” кажется самым простым для бюджета, но он оборачивается подрывом доверия к пенсионной системе. Граждане и так с трудом воспринимают сложные формулы начислений, а любое урезание значений внутри этих формул воспринимается как нарушение обещаний», — считает политик.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Он подчеркнул, что последствия таких решений «будут чувствоваться десятилетиями». По словам Гаврилова, молодое поколение, которое только начинает трудовую деятельность в 2025 году «рискует выйти на пенсию с выплатами, не покрывающими даже базовые расходы». 

«Однажды принятый курс на снижение стоимости баллов будет крайне сложно развернуть обратно: любое последующее повышение уже не компенсирует ощущение потери. Поэтому обсуждаемый вариант реформы, если он действительно реализуется, станет не просто технической корректировкой, а фактором долгосрочной социальной напряженности», — заключил политик.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что россияне в среднем хотели бы получать пенсию в размере 49,8 тысячи рублей в месяц. Эта сумма вдвое больше размера средней пенсии по стране.

