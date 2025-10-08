EN
Общество

Россияне назвали желаемый уровень пенсии

2 минуты чтения 09:07

Россияне в среднем хотели бы получать пенсию в размере 49,8 тысячи рублей в месяц — это вдвое больше размера средней пенсии по стране, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

В среднем мужчины хотят получать на пенсии 50,3 тысячи рублей, женщины — 49,4 тысячи. Самую большую пенсию хотят получать москвичи, ниже всего оказались требования жителей Астрахани и Ярославля.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

В Москве в среднем считают достойной сумму в 52,2 тысячи рублей, на втором месте по пенсионным ожиданиям оказались жители Санкт-Петербурга (51,9 тысячи), на третьем — респонденты из Хабаровска (50,1 тысячи). Со ссылкой на данные Росстата РБК отмечает, что по состоянию на 1 августа средняя пенсия по стране составляет 23,5 тысячи рублей.

В опросе SuperJob приняли участие респонденты из 447 населенных пунктов страны, в Москве и Петербурге их оказалось по полторы тысячи, в городах миллионниках и полумиллионниках по 500 человек.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Отличались и пенсионные ожидания в зависимости от уровня образования — в среднем респонденты с высшим образованием посчитали достойной пенсию в размере 51,2 тысячи рублей, участники опроса со средним образованием остановились на сумме в 50,1 тысячи рублей.

Россияне, получающие больше 100 тысяч рублей в месяц, в среднем считают приемлемой пенсию в размере 52,1 тысячи рублей. Зарабатывающие меньше этой суммы назвали другую сумму — 47,2 тысячи. Самые высокие ожидания от размера пенсии оказались у людей в возрасте от 35 до 45 лет — они назвали сумму в 51,5 тысячи рублей. Респонденты постарше согласны на пенсию в размере 50,8 тысячи, опрошенные в возрасте до 35 лет — на 48,3 тысячи.

