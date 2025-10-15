EN
Общество

Названы наиболее склонные к бедности российские семьи

2 минуты чтения 11:11 | Обновлено: 13:01

У семей с детьми школьного возраста наиболее высокий риск оказаться за чертой бедности в России, выяснили ученые из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). На исследование, опубликованное в журнале «Демографическое обозрение», обратили внимание «Ведомости».

Семьи с детьми оказываются за чертой бедности в 1,3-2 раза чаще, чем в среднем, в зависимости от возраста детей и того, в полной ли семье их воспитывали. Ученые подчеркнули, что властям необходимо решать вопрос повышения рождаемости одновременно со снижением уровня бедности семей с детьми, в том числе школьного и студенческого возраста.

В полных семьях со старшим ребенком до шести лет риск бедности в 1,3 раза выше среднего. Когда первому ребенку от 7 до 15 лет показатель поднимается до 1,8, а если возраст первенца составляет от 16 до 25 лет, риск снижается до 1,4. Эти результаты основаны на показателях 2022 года, собранных специалистами Высшей школы экономики.

Неполные семьи со старшим ребенком в возрасте от 7 до 15 лет сталкиваются с бедностью в 1,9 чаще других. Когда первому ребенку от 16 до 25 лет, этот риск возрастает до 2.

По данным Росстата, в апреле-июне 2025 года за чертой бедности находились 7,4% россиян. Границей бедности за этот период считается ежемесячный доход в 16 863 рубля.

Ранее российские ученые в статье о повышении рождаемости отметили, что распространение ранних родов не улучшит демографическую ситуацию. По их подсчетам, снижение среднего возраста рожениц приводит к росту бедности семей с детьми и их зависимости от пособий.

