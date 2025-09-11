Ранние роды назвали причиной бедности россиян

Ранние роды не улучшат ситуацию с демографией в России, считают авторы научной статьи «Российская рождаемость в XXI веке и перспективы ее повышения». Согласно их анализу, снижение среднего возраста рожениц в стране несет негативные последствия, в числе которых рост бедности семей с детьми и их зависимость от пособий, пишут «Ведомости».

Авторы статьи уверены, что откладывать деторождение ради получения образования — рациональное решение как с медицинской, так и с экономической точки зрения. По их словам, уровень рождаемости в первую очередь зависит от изначальных репродуктивных установок женщин. Вместо того чтобы стимулировать ранние роды, исследователи считают более эффективным создавать условия, при которых женщины могут родить желаемое число детей и при этом совмещать материнство с карьерой.

Ученые также подчеркнули, что ранние роды несут риски из-за физиологической незрелости, низкого уровня образования, слабого социального положения и психологической неготовности к беременности. Кроме того, младенческая смертность выше у матерей моложе 25 лет и старше 40. Наименьшие риски наблюдаются при рождении детей в возрасте от 30 до 40 лет.

Авторы статьи статьи также выяснили, что рост числа первых рождений до 20 лет не компенсировал снижение рождаемости вторых детей в России. Отмечается, что общее снижение среднего возраста матерей при рождении первенца не привело к значимому увеличению итоговой рождаемости поколений — этого оказалось недостаточно, чтобы перекрыть негативный эффект от сокращения числа вторых рождений.

В статье также говорится, что раннее материнство негативно сказывается на доходах женщин. Социальные последствия выражаются в так называемом «штрафе за материнство», с которым чаще сталкиваются те, кто родил в молодом возрасте. Женщины с высшим образованием, откладывая рождение первого ребенка, теряют в заработке меньше, чем те, кто стали матерями раньше, отмечают авторы.

«Ведомости» напомнили, что обсуждения повышения рождаемости в молодом возрасте начались еще в 2023 году. Сторонники такого подхода считают, что женщины откладывают материнство ради образования, а позже не успевают реализовать все репродуктивные планы.

Авторы статьи признали, что медицинские риски действительно возрастают после 35 лет, однако подчеркивают: в России возраст материнства и так ниже, чем в развитых странах, и это не является ключевой причиной снижения рождаемости.

Ранее стало известно, что власти Калужской области включили в региональную программу по повышению рождаемости до 2027 года выплаты беременным школьницам и студенткам очной формы обучения.