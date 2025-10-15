Родители заперли подростка в маленькой комнате и не выпускали почти 30 лет

В Польше полиция спасла 42-летнюю Миреллу, которую, будучи подростком, родители заперли в маленькой комнате. Почти 30 лет она не покидала помещение, не пользовалась ванной и не общалась со сверстниками. Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, Мирелле было всего 15 лет, когда родители заперли ее в одной из комнат квартиры, расположенной в центре города Свентохловице на юго-западе Польши. На протяжении 27 лет супружеская пара обманывала соседей и знакомых, повторяя разные версии произошедшего с дочерью. Одним они говорили, что Мирелла пропала, другим сообщали, будто она вернулась к своим биологическим родителям.

Все изменилось в июле 2025 года, когда в квартире с пленницей началась громкая ссора. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Сообщается, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли попасть в квартиру. По данным издания, пожилая пара отказывалась открывать дверь и утверждала, что нуждается в помощи. Лишь спустя некоторое время, полиции все же удалось войти в дом. На месте они обнаружили маленькую комнату, в которой была заперта 42-летняя Мирелла.

Силовики рассказали, что женщина была в «состоянии глубокого физического и психического истощения». Пленница, по их словам, была настолько слаба, что не могла самостоятельно спуститься по лестнице.

После освобождения Миреллу экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее множество проблем со здоровьем, и, в течение нескольких месяцев, боролись за улучшение ее состояния. Медики также выяснили, что женщина не пользовалась ванной и не общалась со сверстниками.

Кроме того, у нее не было ни собственной одежды, ни документов, удостоверяющих личность. Издание пишет, что женщину не разыскивали как пропавшую без вести, так как данные о ней отсутствовали в государственных реестрах. Лишь после спасения Мирелле официально выдали паспорт.

По факту произошедшего полиция и Центр социальной помощи начали совместное расследование.