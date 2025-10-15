Россия отказалась помогать Сербии решить энергетический кризис

Москва не поддержала предложение Белграда выкупить ее долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), оказавшейся под американскими санкциями. Об этом сообщает SeeNews.

По информации издания, президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным предложил временно передать Белграду российскую долю в NIS, чтобы снять санкции и обеспечить работу компании. После стабилизации геополитической ситуации он пообещал вернуть акции Москве.

Однако российская сторона отказалась от предложения и дала понять, что предпочла бы продать часть пакета третьей стороне — например, США.

Ранее Александр Вучич предупреждал, что санкции США против NIS приведут к тяжелым последствиям для страны. «Это очень плохо для Сербии и повлияет на жизнь каждого гражданина», — говорил он. Президент утверждал, что нефтепродуктов в стране хватит до конца года, но признавал, что дальнейшее обеспечение запасов осложнено.

Санкции против NIS вступили в силу девятого октября. Они были введены из-за участия российских компаний в капитале сербской компании: 44,85% акций принадлежат «Газпром нефти», 11,3% — «Газпрому», а 29,87% — Сербии. После начала действия санкций хорватский оператор Jansf объявил, что не сможет продолжать поставки нефти сербскому предприятию, которое полностью зависело от этого маршрута.

Как пишет SeeNews, на фоне ограничений Россия предложила продлить контракт на поставку газа Сербии до конца 2025 года, хотя Белград рассчитывал на долгосрочное соглашение.

«Почему только до Нового года? Логика проста. Они хотят сказать нам: если вы начнете национализировать NIS или что-то еще, мы можем перекрыть газ 31 декабря. И это очень плохой сигнал для нас во всех смыслах», — пояснил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия оказалась в сложной ситуации, потому что ее «энергетическая безопасность во многом зависит от решений Москвы».