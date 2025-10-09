Сербия столкнется с энергетическим кризисом из-за чрезмерной зависимости от «Газпрома»

Санкции США против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) приведут к «тяжелым последствиям» для Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.

«Это плохая новость для нашей страны, как и ожидалось. Это очень плохо для Сербии. Я должен отметить, что это не направлено против отдельных лиц и не касается деятельности только одной компании, но будет иметь тяжелые последствия для страны и повлияет на жизнь каждого гражданина», — цитирует заявление Вучича издание Blic.

По словам Вучича, до нового года в Сербии не возникнет проблем с нефтепродуктами. «У нас достаточно резервов, и людям не следует паниковать. Наши резервы полны. У нас в резерве всего 342 000 тонн дизельного топлива и более 66 000 тонн бензина . Что касается мазута, то в энергосистеме его хватит на год», — сообщил президент Сербии.

Пресс-служба НИС заявила, что сейчас компании хватает запасов нефти для переработки, и она может поставлять все виды нефтепродуктов на автозаправочные станции. Организация подчеркнула, что подала уже две заявки в Минфин США с просьбой исключить из санкционного списка, однако этот процесс «сложный и длительный».

По данным «Коммерсанта», НИС на 44,85% принадлежит «Газпром нефти» и на 11,3% — «Газпрому», а Сербия владеет 29,87% акций компании. Также компания поставляет электроэнергию в Румынию, Боснию и Герцеговину и Болгарию.

Минфин США включил НИС в санкционный список в начале января, потребовав исключить российское участие в компании. Вступление ограничений в силу несколько раз откладывалось, и произошло только утром 9 октября.