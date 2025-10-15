EN
Иван Дорн раскрыл свой смысл жизни

2 минуты чтения 16:20

Музыкант Иван Дорн порассуждал в интервью с Юрием Дудем о своем смысле жизни и поделился мыслями о том, зачем он пишет песни. Интервью было опубликовано на ютуб-канале журналиста.

«Наверное, смысл в том, чтобы прожить жизнь зная, для чего ты родился. Я родился для того, чтобы провоцировать, возбуждать общество», — рассказал артист.

Дорн утверждает, что когда-то заметил у себя развитый социальный инстинкт. Речь идет о склонности человека принимать нормы и ценности, разделяемые большинством в его социальной среде. 

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

«Мне, в целом, социум очень важен. Но важен именно для того, чтобы понимать как он живет, какая у него динамика, какое направление. Мне нужно возбуждать! И, в какой-то степени, быть с ним несогласным. Вот, допустим, у социума есть норма, мы все согласились, что это вот так. А сейчас это до сих пор так? А что если я сделаю шаг вправо? Может, мы уже сместились? Может границы уже сместились? А как сейчас реагируют? Мне нужно проверять это течение», — поделился музыкант.

Дорн добавил, что его «миссия» заключается, в том, чтобы «считывать боли» социума, а затем писать и петь об этом. Он считает, что его треки могут помочь обществу взглянуть со стороны на свои боли, «прожить и решить их в том числе».

«Такая, какая-то странная роль. Слишком сложные формы я описываю, но я нашел для себя эту роль. Может, она не только в этом заключается, но точно — в возбуждении», — заключил артист.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Иван Дорн родился в России, но вырос и стал музыкантом в Украине. Последний его русскоязычный альбом, который он анонсировал еще в сентябре под названием «Dorndom», должен был выйти весной 2022 года. Однако, по словам музыканта, такие треки выпускать было некстати.

Во время интервью Дорн рассказал, что неприятие обществом в обеих воюющих странах он воспринимает как «возможность прожить еще одну жизнь заново».

