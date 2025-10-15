Иван Дорн заводится от антипатии публики

Украинский музыкант Иван Дорн признался, что получает удовольствие от ситуаций, когда публика воспринимает его с непониманием или даже антипатией. Об этом он рассказал в свежем интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

«Мне нравится быть непонятным, нравится быть провокационным. Это в целом моя миссия. Когда выхожу на сцену и вижу, что я здесь кому-то не нравлюсь — меня это так заводит, чувак. Я становлюсь просто зверь. Начинаю работать именно на тех, кто на меня не пришел», — сказал Дорн.

По словам артиста, с подобным чувством он сталкивался недавно во время своего выступления на фестивале Ready Fest в Варшаве. Публика там изначально была, по его признанию, равнодушной и холодной, потому что ждала других артистов — рэпера Face и группу «Нервы». Дорн воспринял это как вызов и попытался расположить зрителей к себе.

Иван Дорн отметил, что ему важно чувствовать динамику и избегать состояния комфорта. Он объяснил, что спокойствие ему чуждо, и он всегда ищет новые формы движения и провокации. Причем это касается не только творчества, но и жизни в целом.

Стремление «чесать против шерсти», по словам Дорна, проявлялось и в его публичных высказываниях. Он вспомнил интервью с Дудем в 2017 году, где «наговорил много провокационного», и назвал тот разговор переломным моментом, когда из героя и всеобщего любимчика превратился в антигероя.

«Интервью было брейкинг-поинт, все развернулось в другую сторону. Но это было интересно», — отметил он.

Правда, сейчас Иван Дорн менее склонен к умышленному поиску трудностей. По его словам, после вторжения России в Украину дополнительного дискомфорта искать не хочется.