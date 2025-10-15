EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Иван Дорн заводится от антипатии публики

2 минуты чтения 15:26

Украинский музыкант Иван Дорн признался, что получает удовольствие от ситуаций, когда публика воспринимает его с непониманием или даже антипатией. Об этом он рассказал в свежем интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

«Мне нравится быть непонятным, нравится быть провокационным. Это в целом моя миссия. Когда выхожу на сцену и вижу, что я здесь кому-то не нравлюсь — меня это так заводит, чувак. Я становлюсь просто зверь. Начинаю работать именно на тех, кто на меня не пришел», — сказал Дорн.

По словам артиста, с подобным чувством он сталкивался недавно во время своего выступления на фестивале Ready Fest в Варшаве. Публика там изначально была, по его признанию, равнодушной и холодной, потому что ждала других артистов — рэпера Face и группу «Нервы». Дорн воспринял это как вызов и попытался расположить зрителей к себе.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Иван Дорн отметил, что ему важно чувствовать динамику и избегать состояния комфорта. Он объяснил, что спокойствие ему чуждо, и он всегда ищет новые формы движения и провокации. Причем это касается не только творчества, но и жизни в целом.

Стремление «чесать против шерсти», по словам Дорна, проявлялось и в его публичных высказываниях. Он вспомнил интервью с Дудем в 2017 году, где «наговорил много провокационного», и назвал тот разговор переломным моментом, когда из героя и всеобщего любимчика превратился в антигероя.

«Интервью было брейкинг-поинт, все развернулось в другую сторону. Но это было интересно», — отметил он.

Правда, сейчас Иван Дорн менее склонен к умышленному поиску трудностей. По его словам, после вторжения России в Украину дополнительного дискомфорта искать не хочется.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой