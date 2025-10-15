Иван Дорн ответил на вопрос о ненависти к нему в России и Украине

Певец и музыкант Иван Дорн рассказал в интервью Юрию Дудю о своем отношению к тому факту, что его не принимают ни в Украине, ни в России. Это уже второй разговор музыканта с Дудем. Предыдущее интервью вышло восемь лет назад.

Задавая вопрос, Дудь пересказал высказывание своего неназванного знакомого, описавшего Дорна как «дико талантливого, дико доброго чувака», который не интересовался политикой, но которого не принимают в Украине в частности из-за использования русского языка. При этом весной 2022 года музыканту запретили въезд в Россию на 50 лет.

«Во-первых, я скакнул намного шире, чем Россия–Украина, спасибо музыке. И у меня появился шанс попробовать и помериться силами, попробовать себя в интернациональной истории. Я уже делал это однажды с OTD [третий студийный альбом Дорна, работа над которым велась в США — Прим. “Холода”], но как-то заходило непонятно. Мне кажется, я очень сильно пытался быть американским каким-то», — рассказал в ответ Дорн.

По его словам, неприятие в обеих воюющих странах певец воспринимает как «возможность прожить еще одну жизнь заново». «У тебя есть уникальный шанс доказать самому себе, что ты еще что-то можешь с самого нуля. Ты приезжаешь в новую страну, ты там никто, звать тебя никак, и тебе надо бороться опять за свое место на Олимпе, — добавил Дорн.

Он отметил, что воспринимает сложившуюся ситуацию как челлендж, в который он «нырнул с головой, с удовольствием». По его словам, если ему не удастся справиться с этим челленджем, он надеется, что это сделают его дети. При этом Дорн рассказал, что у него уже есть успехи в Европе, где к его музыки проявляют интерес представители разных национальностей. При этом он рассказал, что старается не попадать в рекомендации, которые подбирают алгоритмы музыкальных площадок для русскоязычной аудитории.