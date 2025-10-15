EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Белый дом разрешил сменить режим в критикуемой Трампом стране

2 минуты чтения 23:35 15 октября | Обновлено: 23:36 15 октября

Администрация президента США Дональда Трампа тайно разрешила ЦРУ проведение операций на территории Венесуэлы. Их конечная цель — отстранение от власти Николаса Мадуро, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Журналисты утверждают, что стратегия действий была разработана под руководством госсекретаря США Марко Рубио, ему также помогал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. США смогут проводить в этой стране тайные операции и предпринимать более масштабные действия.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

В материале отмечается, что ЦРУ имеет полномочия для работы с правительствами стран Латинской Америки — силовики сотрудничают с ними по вопросам безопасности и обмена разведданными. Эта схема, например, используется для совместных действий ЦРУ и Мексики против наркокартелей. Однако ЦРУ не может проводить прямые летальные операции.

В конце августа 2025 года США отправили к берегам Венесуэлы несколько военных кораблей и атомную подлодку, а также около четырех с половиной тысяч личного состава армии. Сейчас США имеют в регионе Карибского бассейна около 10 тысяч военнослужащих, среди которых есть морские пехотинцы, а также восемь боевых кораблей, отмечает The New York Times.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Ранее Трамп заявлял, что США не ставят целью своих действий в этом регионе смену режима в Венесуэле, но журналисты отмечают, что новые полномочия позволят ЦРУ проводить операции как в Венесуэле, так и на всей территории Карибского бассейна.

Отношения между США и Венесуэлой обострились в начале августа — Минюст и Госдепартамент страны объявили о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США считают Мадуро «пока еще не пойманным главой наркокартеля», а не законным президентом Венесуэлы. Мадуро в ответ заявил о начале Третьей мировой войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой