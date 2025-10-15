СМИ: Белый дом разрешил сменить режим в критикуемой Трампом стране

Администрация президента США Дональда Трампа тайно разрешила ЦРУ проведение операций на территории Венесуэлы. Их конечная цель — отстранение от власти Николаса Мадуро, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Журналисты утверждают, что стратегия действий была разработана под руководством госсекретаря США Марко Рубио, ему также помогал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. США смогут проводить в этой стране тайные операции и предпринимать более масштабные действия.

В материале отмечается, что ЦРУ имеет полномочия для работы с правительствами стран Латинской Америки — силовики сотрудничают с ними по вопросам безопасности и обмена разведданными. Эта схема, например, используется для совместных действий ЦРУ и Мексики против наркокартелей. Однако ЦРУ не может проводить прямые летальные операции.

В конце августа 2025 года США отправили к берегам Венесуэлы несколько военных кораблей и атомную подлодку, а также около четырех с половиной тысяч личного состава армии. Сейчас США имеют в регионе Карибского бассейна около 10 тысяч военнослужащих, среди которых есть морские пехотинцы, а также восемь боевых кораблей, отмечает The New York Times.

Ранее Трамп заявлял, что США не ставят целью своих действий в этом регионе смену режима в Венесуэле, но журналисты отмечают, что новые полномочия позволят ЦРУ проводить операции как в Венесуэле, так и на всей территории Карибского бассейна.

Отношения между США и Венесуэлой обострились в начале августа — Минюст и Госдепартамент страны объявили о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США считают Мадуро «пока еще не пойманным главой наркокартеля», а не законным президентом Венесуэлы. Мадуро в ответ заявил о начале Третьей мировой войны.