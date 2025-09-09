Президент Венесуэлы заявил о начавшейся Третьей мировой войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Третья мировая война уже началась. По мнению политика, у США уже есть свой план ведения такого конфликта, пишет РБК со ссылкой на интервью Мадуро пропагандистскому телеканалу RT.

Мадуро назвал США «империей», желающей навязать свою гегемонию». Действия Вашингтона в отношении Венесуэлы он считает направленными на «колонизацию» страны. «Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — заявил политик.

Отношения между США и Венесуэлой обострились в начале августа — Минюст и Госдепартамент страны объявили о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди назвала политика одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой национальной безопасности США.

В конце месяца США отправили к берегам страны несколько военных кораблей и атомную подлодку, а также около четырех с половиной тысяч личного состава армии. Источники отмечали, что Вашингтон также использует в этом районе разведывательные самолеты. В ответ на протесты Каракаса пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США считают Мадуро «пока еще не пойманным главой наркокартеля», а не законным президентом Венесуэлы.

Позже президент США Дональд Трамп заявлял, что США не ставят целью своих действий смену режима в Венесуэле. Однако он отметил, что Вашингтон считает прошедшие в стране в прошлом году президентские выборы «странными». Американские СМИ писали, что США рассматривают возможность нанесения ударов по венесуэльским наркокартелям.

Мадуро считает, что США оказывают давление на Венесуэлу из-за того, что страна имеет четвертые в мире запасы газа и самые большие запасы нефти, а также большие запасы золота, которые политик также считает самыми большими на планете.