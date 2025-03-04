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Общество

Региональные власти создадут реестр обещаний чиновников

20:48 04.03.2025

В Самарской области запустят открытый реестр обещаний, которые ранее давали региональные чиновники, об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Федорищев. Он пообещал сделать его интерактивным и удобным.

Также, по словам Федорищева, реестр будет содержать и форму обратной связи. Запуск запланирован уже на апрель этого года, сообщает ТАСС. Чиновник пообещал, что в реестр включат всё, что ранее обещали и анонсировали «чиновники, руководители различного уровня». Новинку губернатор назвал «открытым реестром инициатив и обещаний правительства Самарской области», не уточнив будет ли реестр содержать и обещания представителей местного самоуправления.

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Федорищев представил идею создания реестра на заседании регионального правительства, которое прошло 3 марта. На данный момент в его телеграм-канале и на сайте правительства Самарской области отсутствует информация об интерфейсе и функционале портала. Само заседание было посвящено повышению эффективности исполнения регионального бюджета, реестр должен стать одним из инструментов общественного контроля за действиями чиновников.

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Вячеслав Федорищев занимает пост главы региона с конца мая прошлого года, местные активисты ранее критиковали чиновника за неисполнение обещаний, которые губернатор давал публично. Также Федорищев участвовал в скандале с расследованием возможных фактов коррупции в самарском футбольном клубе «Крылья Советов». По версии региональных властей клуб на протяжении нескольких лет участвовал в коррупционных схемах и «задолжал» 36 миллионов рублей на взятки футбольным судьям.

В последствии Федорищев заявил о поступающих угрозах из-за инициированного расследования. Он не предоставил доказательств существования коррупционной схемы и участия в них «Крыльев Советов» даже после открытого письма представителей клубов Российской премьер-лиги. «РИА Новости» со ссылкой на источники в пресс-службе регионального управления МВД сообщало, что по заявлению губернатора возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

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