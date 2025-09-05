EN
Общество

СМИ: глава региона обсудил поход в «баню с девочками» в оппозиционном канале

15:27

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с региональными министрами устроил обсуждение похода в баню с «девочками» и самогоном в комментариях оппозиционного телеграм-канала «Суходрищев», пишет «Верстка».

Журналисты утверждают, что им удалось верифицировать аккаунты самого Федорищева, а также вице-губернатора Дмитрия Яковлева, министра финансов Ольги Собещанской и главы Минстроя Александра Фомина. По данным «Верстки», использованные во время написания комментариев аккаунты действительно принадлежат чиновникам.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир

Журналисты со ссылкой на анонимный источник пишут, что смогли также получить подтверждение участия в переписке вице-премьера области Виталия Шабалтова. Два собеседника в региональных органах власти рассказали «Верстке», что произошедшее было инициировано губернатором Федорищевым, который не рассказал об этом пиар-службе.

Чиновники начали переписываться под одним из постов в телеграм-канале 4 сентября. Общение началось с того, что министры и губернатор обсудили запрет переписок во время совещаний и не в корпоративном чате. Федорищев предложил участникам разговора перейти в мессенджер Max, а Яковлев упомянул, что это можно обсудить «в бане вечером под самогон».

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика

Далее Федорищев заявил, что в баню нужно пригласить «девочек». Выдающий себя за министра ЖКХ и энергетики Эдуарда Гафиятуллина аккаунт в ответ написал, что пришлет фото «девочек», которые «вчера были хорошенькие». Глава регионального Минфина и министр строительства области обсудили, кто будет оплачивать этот поход в баню. В тот же день Федорищев опубликовал фото из бани под другим постом в этом же телеграм-канале.

 «Это такая радиоигра. Он сам позвал подчиненных, сказал им всё это устроить», — рассказали источники журналистам, которые утверждают, что все произошло по инициативе Федорищева. Мотивы губернатора при этом остаются неизвестными.

