Танцовщица go-go рассказала о ночной жизни в Дубае

Гражданка Беларуси Дарья Илючек рассказала о том, как устроен быт и работа танцовщиц в ночных клубах Дубая. Она несколько месяцев провела в эмирате по контракту и поделилась своими впечатлениями с изданием «Зеркало».

По словам Илючек, она начала танцевать с пяти лет и до поездки в ОАЭ совмещала сразу четыре работы — выступала в музыкальном театре, шоу-балете, преподавала хореографию детям и по ночам танцевала go-go. Ранее она уже работала по контракту на Тайване, где получила первый международный опыт и поняла, что хочет снова поехать за границу.

В сентябре 2024 года Дарья с подругами-танцовщицами отправилась в Дубай. Направление выбирали исходя из нескольких условий. В их числе безвизовый въезд, короткий контракт (три месяца) и оплачиваемое проживание. По совету знакомых из индустрии девушки нашли предложение о работе в телеграм-сообществе, где публикуются отзывы о работодателях и «черные списки». Уже на следующий день после прилета в Дубай они вышли на сцену одного из клубов.

Танцовщиц поселили в районе Дейра, где обычно живет персонал клубов. По словам Илючек, им предоставили хорошие условия. Отель находился прямо напротив места работы, а номера были в формате студий с кухней. Три раза в день под дверь приносили контейнеры с готовой едой. «Меня все устраивало, но некоторым девочкам было невкусно и со временем приедалось, и они покупали продукты в магазине, чтобы приготовить что-то свое», — вспоминает девушка.

Танцевать, по ее словам, нужно было с 23:00 до 3:00, с 15-минутными сетами и 40-минутными перерывами между ними. Все остальное время можно было проводить по своему усмотрению. Однако полноценных выходных было мало. Сначала два дня в месяц, а потом и вовсе только один. «Под конец контракта чувствовалась усталость, хотелось просто спать», — говорит Илючек.

Дарья считает, что ей и ее коллегам повезло с работодателем, но она слышала истории, когда танцовщиц увольняли без объяснения причин и не покупали обратные билеты. В других заведениях, говорит она, «новую девочку могли попросить уйти через неделю просто потому, что не понравилась».

С культурными ограничениями, по признанию девушки, она смирилась быстро. Открытые костюмы в мусульманской стране были запрещены, поэтому даже сценические наряды были довольно сдержанными, и «оголяться» их никто не просил. В общественных местах также требовалось соблюдать дресс-код. «Вокруг Дубая вирусится много историй. Когда я вернулась в Беларусь, все ахали и охали, как я там выжила. Возможно, там и существуют закрытые вечеринки, на которых происходят всякие вещи, но это есть в любой стране. Но силой тебя никуда не затащат. Я, по крайней мере, с подобным не сталкивалась», — говорит она.

Единственным неприятным эпизодом, который вспомнила Илючек, стал случай домогательства в дубайском метро. В час пик она с подругами зашла в переполненный вагон и только потом поняла, что попала в общий, а не женский. Один из мужчин воспользовался теснотой и начал к ним приставать. «Мы были в шоке, но другой пассажир встал между нами и этим человеком. После этого случая мы ездили только в женских вагонах», — рассказала она.

Илючек призналась, что вернуться «в холодную, промозглую погоду после солнечного Дубая оказалось крайне непривычно». Чтобы справиться с апатией, в Беларуси танцовщица обратилась к психологу, занялась спортом и английским языком, а также вернулась к преподаванию. Она не исключает, что снова поедет за границу.

Ранее широкий резонанс вызвала история украинской модели Марии Ковальчук, пострадавшей после вечеринки в Дубае. По словам девушки, ее жестоко избили участники закрытого мероприятия, после чего она была госпитализирована с тяжелыми травмами. Ковальчук перенесла девять операций на позвоночнике и черепе, и сейчас передвигается в инвалидной коляске.