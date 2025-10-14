EN
Экономика

СМИ: Европа сделает российские миллиарды основным источником помощи Украине

2 минуты чтения 13:34 | Обновлено: 14:35

Власти Европейского союза рассматривают около 200 миллиардов евро из замороженных активов Банка России в качестве возможного основного источника финансирования Украины, так как другие ресурсы уже почти исчерпаны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, на следующей неделе в Брюсселе может быть принято политическое решение направить замороженные российские активы на помощь Украине. Сразу после этого европейские чиновники начнут разрабатывать юридический механизм по выделению средств, свои предложения они планируют представить к середине следующего года.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Евросоюзу пришлось срочно искать новый источник финансирования Украины после того, как президент США Дональд Трамп отказался оплачивать оружие, поставляемое украинским военным. При этом некоторые европейские страны, на которые легли дополнительные расходы на помощь Киеву, в последнее время вынуждены увеличивать расходы и на собственную безопасность.

Согласно плану европейских чиновников, который ранее стал известен Financial Times, ЕС предоставит «репарационный кредит» из российских активов на сумму 140 миллиардов евро. Эти средства вернут России только в том случае, если она согласится компенсировать Украине ущерб, причиненный войной.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Против этого плана выступает Бельгия, которая контролирует российские активы. Власти страны опасаются возможных юридических и экономических претензий со стороны Кремля и требуют от других европейских стран предоставить гарантии на полную сумму конфискованных средств.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году страны «большой семерки» заморозили активы российского Центробанка на сумму около 300 миллиардов евро. Часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

