Общество

Названы отрасли с самым острым дефицитом кадров в России

2 минуты чтения 12:00

Подавляющее большинство компаний в России испытывают кадровый голод. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые публикует РБК.

Так, о дефиците персонала сообщили 78% принявших участие в исследовании респондентов. При этом, как отметили в SuperJob, в 2024 году о нехватке кадров заявляли в 81% компаний, а в 2023 году — в 86%.

Наиболее остро эта проблема стоит в компаниях, работающих в сфере медицины, 90% из них признались, что испытывают нехватку сотрудников. Следом идут строительные компании, среди которых от дефицита кадров страдают 83%. На третьей строчке оказались фирмы, работающие в сфере продаж и услуг, где о необходимости найма дополнительных сотрудников заявили 80% респондентов. Четвертую пятую и шестую строчки занимают компании, работающие в сферах логистики, IT и финансов с показателями 79%, 78% и 76% соответственно.

Чаще других на нехватку кадров жалуются представители крупных компаний, штат которых превышает тысячу человек, — 84%. Среди представителей среднего и малого бизнеса с этой проблемой столкнулись 79% и 72% соответственно.

При этом аналитики SuperJob отметили, что по количеству открытых вакансий на сегодняшний день лидируют промышленность, строительство и ретейл, в то время как в медицинской сфере спрос на персонал за год не изменился. В то же время общее число вакансий на рынке снизилось на 16%, а число резюме выросло на 18%.

7 октября министр труда России Антон Котяков назвал четыре направления на российском рынке труда, где ожидается рост количества вакансий. По его словам, выпускникам школ стоит присмотреться к сферам IT, гостиничного бизнеса и общепита, здравоохранения и социальной защиты, а также к рабочим специальностям с фокусом на работу с современным оборудованием. Свои рекомендации он составил с учетом прогноза кадровой потребности на период до 2029 года, который разработали в Минтруда.

