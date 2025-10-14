EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

США анонсировали «крупное объявление» по поставкам оружия Украине

2 минуты чтения 19:12

Власти США планируют сделать «крупное объявление» по поставкам оружия Украине 15 октября, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом со ссылкой на его слова на пресс-конференции пишет РБК.

Уитакер также призвал все страны-союзницы Украины, которые еще не подтвердили свое участие в новой программе поддержки Киева оружием, как можно скорее присоединиться к работе в ее рамках. По мнению политика, это может помочь принудить Россию к ведению переговоров.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

«Теперь настало время нашим союзникам по НАТО активизироваться и реально реализовать свои обязательства перед Украиной», — цитирует Уитакера Bloomberg. Он ожидает от союзников Киева новых обещаний выделить «крупные» средства на закупку оружия для Украины.

Политик не уточнил, о каких видах вооружений США собираются объявить 15 октября, призвав европейских союзников продолжить закупки по программе PURL. В ее рамках страны Европы размещают в США военные заказы за свой счет, а поставленное вооружение передают Киеву. Администрация Дональда Трампа прекратила прямые поставки военной помощи Украине.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Программа PURL, по мнению Уитакера, работает эффективно. Однако журналисты отмечают, что ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на задержки с оплатой со стороны некоторых из союзников Киева. Сейчас власти Украины смогли получить около двух миллиардов долларов от шести стран, что значительно меньше ранее запланированного объема помощи.

Ранее Трамп рассказал, что США могут принять решение о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, если Владимир Путин не согласится завершить войну. Он заявил, что собирается поговорить о потенциальных поставках с российской стороной, предположив, что такие поставки могут вызвать негативную реакцию в Москве.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой