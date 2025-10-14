США анонсировали «крупное объявление» по поставкам оружия Украине

Власти США планируют сделать «крупное объявление» по поставкам оружия Украине 15 октября, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом со ссылкой на его слова на пресс-конференции пишет РБК.

Уитакер также призвал все страны-союзницы Украины, которые еще не подтвердили свое участие в новой программе поддержки Киева оружием, как можно скорее присоединиться к работе в ее рамках. По мнению политика, это может помочь принудить Россию к ведению переговоров.

«Теперь настало время нашим союзникам по НАТО активизироваться и реально реализовать свои обязательства перед Украиной», — цитирует Уитакера Bloomberg. Он ожидает от союзников Киева новых обещаний выделить «крупные» средства на закупку оружия для Украины.

Политик не уточнил, о каких видах вооружений США собираются объявить 15 октября, призвав европейских союзников продолжить закупки по программе PURL. В ее рамках страны Европы размещают в США военные заказы за свой счет, а поставленное вооружение передают Киеву. Администрация Дональда Трампа прекратила прямые поставки военной помощи Украине.

Программа PURL, по мнению Уитакера, работает эффективно. Однако журналисты отмечают, что ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на задержки с оплатой со стороны некоторых из союзников Киева. Сейчас власти Украины смогли получить около двух миллиардов долларов от шести стран, что значительно меньше ранее запланированного объема помощи.

Ранее Трамп рассказал, что США могут принять решение о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, если Владимир Путин не согласится завершить войну. Он заявил, что собирается поговорить о потенциальных поставках с российской стороной, предположив, что такие поставки могут вызвать негативную реакцию в Москве.