Трамп отправлял на переговоры с Путиным «ничего не знающего о России» советника

Президент США Дональд Трамп отправил на встречу с Владимиром Путиным своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который «почти ничего не знал о России». Об этом сам Трамп заявил в ходе выступления в Кнессете Израиля.

По его словам, встреча, которая состоялась в Москве шестого августа, длилась пять часов. Трамп отметил, что лично организовал переговоры и не ожидал, что они продлятся так долго.

«Он [Уиткофф] плохо разбирался в политике, не особо ею интересовался. Он был действительно хорош в недвижимости. Но у него было то качество, которое я искал», — цитирует его Politico.

Об отсутствии опыта в политике сам Стив Уиткофф ранее рассказывал в интервью The Atlantic. По его словам, основы международной дипломатии он изучал, в том числе, по документальным фильмам о мировых конфликтах на стриминговом сервисе Netflix.

Как отмечало издание, у Уиткоффа нет ни дипломатического образования, ни опыта в международной политике. Сообщалось, что при работе над такими сложными вопросами, как война между Россией и Украиной или иранская ядерная программа, он полагается на интуицию, опыт ведения сделок в сфере недвижимости и личные отношения с Дональдом Трампом.

Уиткофф, как и сам Трамп, считает, что отсутствие профильного опыта может быть преимуществом и позволит добиться успеха там, где «профессионалы потерпели неудачу», писал The Atlantic.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль 13 октября. Там он выступил с речью на пленарном заседании Кнессета по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

По данным Politico, в ходе визита американский президент также проведет встречи с семьями заложников, ранее удерживаемыми группировкой ХАМАС в Газе. После этого Трамп направится в Египет, где вместе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси будет председательствовать на мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе.

На саммите, как ожидается, будет подписано соглашение о завершении конфликта в Газе. При этом ни представители Израиля, ни члены группировки ХАМАС не примут в нем участия.