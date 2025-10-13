EN
Российские власти отказались повышать налоги «для элит»

2 минуты чтения 18:06 | Обновлено: 18:09

Правительство не рассматривает варианты повышения налогов на роскошь или пересмотра шкалы налога на доходы физических лиц. Во всяком случае, в ближайшее время. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов, когда отвечал на вопросы депутатов на заседании профильного комитета Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, этот вопрос в министерстве даже не обсуждался, так как решения по подоходному налогу были приняты еще в прошлом году, и возвращаться к ним сейчас он не считает правильным. Силуанов имел в виду прогрессивную шкалу налогообложения, которая действует с января 2025 года.

Кроме того, министр напомнил парламентариям, что налоги «для элит» уже тестировались, и не дали желаемого эффекта.

«Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налоги на роскошь, я хочу сказать, что это направление возможно к проработке, но не в этом финансовом году, но больших денег это не даст», — сказал Силуанов.

Комментируя другие инициативы депутатов о возможных способах увеличения доходной части бюджета, Силуанов высказался против отказа от возмещения НДС экспортерам. Он отметил, что такое решение фактически стало бы аналогом экспортной пошлины, что могло бы негативно повлиять на нефтегазовый сектор.

«Наша позиция в том, что нагрузка на нефтяную отрасль уже достаточно высокая. Введение дополнительных ограничений создаст дестимулирующий эффект и может ударить по экспорту», — подчеркнул глава Минфина.

В то же время власти сейчас исследуют возможную реакцию россиян на повышение налогов. Речь о миллионах граждан, которые находятся в статусе «самозанятые». На прошлой неделе стало известно, что Федеральная налоговая служба начала опрос таких граждан о «справедливой» ставке налога на профессиональный доход. Пользователям сервиса «Мой налог» предлагается выбрать один из 11 вариантов — от нуля до более чем 20 процентов. Кроме того, респондентов спросили, что они сделают, если ставка станет для них неприемлемой: перейдут на другой налоговый режим, устроятся по найму или прекратят деятельность.

ФНС также интересуется мнением самозанятых о возможных изменениях налогового режима. Среди предложений снижение ставки, повышение лимита дохода, учет расходов при вычете и возможность найма сотрудников.

