Власти изучают реакцию миллионов россиян на возможное повышение налогов

Российские власти заинтересовались мнением самозанятых граждан о «справедливой» ставке налога на профессиональный доход (НПД). Соответствующий опрос, как обратила внимание газета «Ведомости», Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила в личных кабинетах пользователей на сайте «Мой налог».

На выбор респондентов предложено 11 вариантов ответа от «0%» до «свыше 20%». Кроме того, ФНС спросила у самозанятых об их действиях в случае, если ставка налога станет для них неприемлемой. Среди вариантов ответа, в частности, уход в тень, переход на работу по найму, смена налогового режима и прекращение деятельности.

Также участников опроса попросили высказать о возможных вариантах улучшения НПД путем изменения его параметров. Респондентам предлагается выбрать между уменьшением ставки налога, увеличением лимита дохода, возможностью получения налогового вычета с учетом расходов, найма сотрудников и прочего.

Кроме того, платящих НПД россиян спросили о том, почему они выбрали для себя этот режим налогообложения. В качестве ответа на этот вопрос респонденты могут выбрать, в частности, автоматический расчет налога, отсутствие отчетности или низкую ставку.

В июне замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов сообщил, что Минфин планирует представить свои предложения по корректировке режима НПД в 2026 году. В сентябре о необходимости начала обсуждения новой схемы налогообложения заявил уже глава Минэкономразвития Максим Решетников.

При этом он отметил, что в реформах нуждается не только налоговый режим для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей.

В июне ТАСС сообщал, что в первом квартале 2025 года число зарегистрированных самозанятых в России превысило 13 миллионов, из них более 12 миллионов — физические лица, а еще свыше 646 тысяч — индивидуальные предприниматели.