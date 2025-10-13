EN
Общество

Арестованный за взятки генерал пожаловался Путину

2 минуты чтения 14:24 | Обновлено: 14:25

Бывший начальник кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, арестованный по делу о получении особо крупной взятки, написал письмо Владимиру Путину, в котором назвал себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с копией письма. Подлинность документа изданию подтвердил представитель Кузнецова.

Главный кадровик Минобороны был задержан в мае прошлого года, и находится с тех пор в СИЗО. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания. Следствие оценивает сумму взятки в 80 миллионов рублей.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

Мартиросян и Кузнецов не признали вину в ходе предварительного следствия. Рассмотрение уголовного дела началось 10 октября в Хамовническом суде Москвы. Адвокат Кузнецова Алексей Першин сообщил «Ведомостям», что подсудимые были не против открытого разбирательства, однако суд проходит в закрытом режиме.

В ходе обысков у генерала изъяли более ста миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекцию часов и предметов роскоши. По данным «Ведомостей», у Кузнецова нашли имущество и деньги на сумму 504,8 миллиона рублей, что более чем в пять раз превышает доход бывшего чиновника и его жены с 2010 по 2024 год.

Сам генерал утверждает, что сумма выплаченных ему средств превышает стоимость имущества и количество денег, которые у него хотят изъять. Все доходы выплачивались «законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач», подчеркнул Кузнецов в письме Путину. 

Арестован богатейший российский силовик
Арестован богатейший российский силовик
Он курировал почти все стройки Минобороны. Публично его обвинили во взятках, СМИ же говорят о госизмене
Общество5 минут чтения

Защита Кузнецова настаивает, что недвижимость родителей супруги генерала была приобретена на законные доходы, а более сотни сувенирных монет были подарены.

За месяц до ареста Кузнецова был задержан другой высокопоставленный военный, заместитель министра обороны Тимур Иванов. На фоне этого дела Путин отправил в отставку главу ведомства Сергея Шойгу и назначил вместо него Андрея Белоусова.

