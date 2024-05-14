СК подтвердил арест главного кадровика Минобороны

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», — говорится в пресс-релизе СК. О каких именно действиях идет речь, не уточняется.

Следственный комитет подтвердил, что у Кузнецова прошли обыски, в ходе которых у него изъяли более ста миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. В заявлении СК также подтверждается, что Кузнецова отправили в СИЗО.

Ранее о задержании Юрия Кузнецова сообщили провоенные телеграм-каналы, например, «Рыбарь», позже информацию подтвердил ТАСС. Источник агентства уточнил, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета. Телеграм-канал Baza обратил внимание, что в картотеке 235-го гарнизонного военного суда в Москве 13 мая появились материалы об аресте полного тезки Кузнецова.

В апреле этого года Басманный суд Москвы отправил в СИЗО «Лефортово» заместителя министра обороны Тимура Иванова, который считается одним из самых богатых российских силовиков. Его тоже подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более миллиарда рублей. Некоторые СМИ и правозащитники утверждали, что в отношении Иванова готовится дело о госизмене.

Также по делу Иванова арестовали подозреваемого в даче взятки совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина и предполагаемого сообщника замминистра Сергея Бородина.

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