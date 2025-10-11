Любимая газета Путина подсчитала размер пенсии Аллы Пугачевой

«Комсомольская правда» подсчитала, что Алла Пугачева получает пенсию в России в размере не менее 67 тысяч рублей. Газета утверждает, что эти средства идут на оплату налогов и решение бытовых вопросов.

Издание утверждает, что Пугачева получает пенсию на банковскую карту и имеет «доверенное лицо» в России — его имя газета не называет, — а также юристов и помощников, которые при необходимости тратят ее в частности на коммунальные платежи за российскую недвижимость певицы.

Как пишет КП, Пугачева начала получать пенсию в 2004 году. Она формируется из городского стандарта в размере почти 26 тысяч рублей и различных надбавок. В их число входит доплата за звание народной артистки, которую московские пенсионеры получают с 2018 года. Эта надбавка ежегодно индексируется. Так, в 2025 году она составила почти 42 тысячи рублей.

Также в материале газеты упоминается доплата за орден «За заслуги перед Отечеством», которая считается дополнительным материальным обеспечением (ДМО), однако КП отмечает, что, поскольку Пугачева продолжает получать отчисления за прослушивания своих песен на российских сервисах, она не может получать эти выплаты.

«Таким образом, народная артистка СССР Алла Пугачева получает минимум 67 тысяч рублей — это размер пенсии артистки», — сделала вывод КП и добавила, что певице будут начислять ДМО, как только ее единственным доходом станет пенсия.

При этом газета утверждает, что пенсии Пугачевой не хватает на то, чтобы покрыть все необходимые расходы в России, поэтому в оплате «прислуги, которая присматривает за недвижимостью», ей помогает супруг Максим Галкин.

Ранее «Комсомольская правда» назвала Пугачеву в день ее 75-летнего юбилея «брошенной и забытой всеми» на своем сайте, а в запрещенном в России фейсбуке поздравила певицу с днем рождения.

Газета считается любимым изданием Владимира Путина, который впервые разрешил «Комсомольской правде» использовать свой образ в рекламной кампании. Генеральный директор газеты Владимир Сунгоркин с 2022 года находится под санкциями Евросоюза.