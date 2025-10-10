EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Поставленный на зарядку телефон убил подростка

2 минуты чтения 12:34

В Якутске 17-летний подросток погиб, пользуясь телефоном, поставленным на зарядку. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале управления Следственного комитета по региону.

«По данным следствия, 8 октября 2025 года жительница города Якутска вернулась домой, где обнаружила своего 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди. Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, сотрудники которой констатировали смерть юноши», — говорится в нем.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Прибывшие на место смерти юноши следователи осмотрели квартиру и обнаружили подключенный к зарядке телефон погибшего. «По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки, и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что по факту смерти юноши возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК).

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

В начале июня стало известно о смерти 13-летней девочки от удара током в Белгородской области. Как сообщалось, инцидент произошел 2 июня в центральном парке поселка Томаровка. Девочку ударило током в контактном фонтане.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч.2 ст. 238 УК).

В августе во время учений в Кронштадте от удара током погиб 20-летний солдат-срочник Валерий Пукас. Как сообщалось, он вместе с другими военнослужащими устанавливал макет антенны рядом с линией электропередач. В какой-то момент антенна коснулась провода и удар током получили несколько человек, державшихся за макет. Пукас пострадал сильнее остальных и скончался по пути в больницу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял