Поставленный на зарядку телефон убил подростка

В Якутске 17-летний подросток погиб, пользуясь телефоном, поставленным на зарядку. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале управления Следственного комитета по региону.

«По данным следствия, 8 октября 2025 года жительница города Якутска вернулась домой, где обнаружила своего 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди. Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи, сотрудники которой констатировали смерть юноши», — говорится в нем.

Первую ИИ-актрису возненавидели Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике Мир 7 минут чтения

Прибывшие на место смерти юноши следователи осмотрели квартиру и обнаружили подключенный к зарядке телефон погибшего. «По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки, и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что по факту смерти юноши возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК).

«Беззащитный, слабый старик» В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив Криминал 10 минут чтения

В начале июня стало известно о смерти 13-летней девочки от удара током в Белгородской области. Как сообщалось, инцидент произошел 2 июня в центральном парке поселка Томаровка. Девочку ударило током в контактном фонтане.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч.2 ст. 238 УК).

В августе во время учений в Кронштадте от удара током погиб 20-летний солдат-срочник Валерий Пукас. Как сообщалось, он вместе с другими военнослужащими устанавливал макет антенны рядом с линией электропередач. В какой-то момент антенна коснулась провода и удар током получили несколько человек, державшихся за макет. Пукас пострадал сильнее остальных и скончался по пути в больницу.