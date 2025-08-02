Срочник погиб во время учений в Кронштадте

Призванный в армию в 20-летнем возрасте Валерий Пукас из Ростовской области погиб во время учений в Кронштадте — мужчина умер из-за удара электрическим током во время установки макета антенны рядом с высоковольтной линией электропередачи, пишет правозащитный проект «Травмпункт».

Инцидент произошел, когда антенна коснулась ЛЭП — за нее в этот момент держались несколько человек, но Пукас пострадал больше всех. Он «упал и хрипел» около 20 минут, фельдшера рядом не оказалось, а скорая помощь ехала слишком долго. Мужчина умер по пути в больницу.

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«Травмпункт» отмечает, что установка макета под антеннами ЛЭП проводилась по приказу и под надзором офицеров. Родители погибшего срочника рассказали проекту, что инструктаж по технике безопасности для солдат не проводился, а средств индивидуальной защиты им не выдали.

Мать Пукаса рассказала, что о смерти сына ей сообщили офицеры — они же возложили вину за произошедший в конце июня инцидент на самого погибшего. Теперь женщина требует привлечь к ответственности тех, кого она считает виновными в смерти Пукаса, она уже обратилась с заявлением в военный следственный отдел. Родители срочника считают, что виновных необходимо привлечь к ответственности за халатность и причинение смерти их сыну.

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Ранее СМИ сообщили об избиении срочника в Приморском крае, в результате которого он находился без сознания семь дней. Ему также отбили почки, но уголовное дело по факту инцидента заводить не стали, ограничившись «просто опросом». При этом об избиении солдат рассказал родителям самостоятельно, позвонив с неизвестного номера, в тот момент он находился в военном госпитале. До этого он перестал выходить на связь, но на звонки его родственников из части последовал ответ, что мужчина «в списках отсутствует».