Девочка погибла после удара током в фонтане

В Белгородской области 13-летняя девочка погибла после удара электрическим током на территории контактного фонтана. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления СК по региону.

По данным следователей, инцидент произошел 2 июня в центральном парке поселка Томаровка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч.2 ст. 238 УК).

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Телеграм-канал «Белгород №1» со ссылкой на очевидцев пишет, что в 16:12 школьница вместе с подругой бегала через контактный фонтан. В какой-то момент девочку ударило током и она упала. После этого, как отмечается, подруга пострадавшей стала звать на помощь. В этот момент к месту происшествия прибежали женщины, которые гуляли поблизости с детьми.

Очевидцы утверждают, что фонтан продолжал бить током, из-за чего подойти к ребенку им долго не удавалось. Девочку все же смогли оттащить и оказать ей первую помощь только после полного отключения воды, сообщила одна из свидетельниц инцидента.

По данным «Комсомольской правды» минувшей ночью отец погибшей девочки обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой лично проконтролировать ход следствия и закрыть все фонтаны региона на проверку. По его словам, Маргарита — так звали погибшую школьницу, — была его единственной дочерью.

В ответ на обращение мужчины Гладков заверил, что проверку фонтанов начнут уже сегодня, 3 июня.

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В разговоре с «Известиями» отец Маргариты заявил, что результаты судебно-медицинской экспертизы уже получены. Причиной смерти, по его словам, стало поражение электричеством.

Отмечается, что контактный фонтан был открыт 30 апреля — всего за месяц до происшествия. Тем временем местные жители организовали стихийный мемориал рядом с местом трагедии — они несут игрушки, цветы и сладости.



