Российские ученые придумали прищепку для похудения

Российские ученые придумали и запатентовали необычное устройство для похудения — ушной зажим, который с помощью слабых электрических импульсов воздействует на блуждающий нерв. Об этом рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, сообщает ТАСС.

По словам Драпкиной, зажим крепится на ухо и воздействует на тонус блуждающего нерва, его еще называют вагус. Это самый длинный из черепных нервов, он проходит от мозга к органам грудной и брюшной полости. Тонус нерва отвечает за способность организма регулировать функции внутренних органов.

«Мы получили патент на изделие по поводу влияния на тонус вагуса. Есть у нас такая прищепка на ухо, узелок, который влияет на тонус вагуса, и это тоже помогает снижать вес», — сказала Драпкина.

Зажим рекомендуется использовать примерно за полчаса до приема пищи. Перед установкой ушную раковину увлажняют, чтобы снизить чувствительность, после чего устройство в течение десяти минут подает слабые электрические импульсы. Корректная работа устройства определяется легким покалыванием кожи без боли, указано в патенте.

Разработчики отмечают, что технология ранее была протестирована на крысах и минипигах с ожирением. В ходе этих тестов выяснилось, что хроническая стимуляция блуждающего нерва уменьшает количество потребляемой пищи и, соответственно, массу тела, а также улучшает обмен глюкозы у животных с лишним весом.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 года продажи препарата «Оземпик» и его аналогов в России выросли до 12,5 миллиарда рублей. Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил около 400%.