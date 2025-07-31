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Общество

Продажи препаратов для похудения в России выросли в разы

2 минуты чтения 12:52

Продажи препарата «Оземпик» и его аналогов выросли в России за первые шесть месяцев 2025 года составили 12,5 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные компании DSM Group. Издание отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 400%.

Кратный рост продаж зафиксировали и в других компаниях. Так, по данным RNC Pharma, за первую половину 2025 года продажи препаратов с семаглутидом выросли в 4,2 раза им составили 11,7 миллиарда рублей. При этом в натуральном выражении объем продаж увеличился в 4,5–4,6 раза, до 2,2 миллиона упаковок.

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В свою очередь, глава отдела электронной коммерции аптечной сети «Здравсити» Александр Тюкин сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года продажи «Оземпика» и его аналогов выросли в 3,5 раза и в натуральном, и в денежном выражении. При этом он отметил, что спрос на препараты с семаглутидом активизировался в марте.

В мае российское правительство продлило принудительную лицензию на выпуск препаратов с семаглутидом, выданную ранее отечественной фармкомпании «Герофарм». При этом регистрирационные удостоверения на выпуск аналогов «Оземпика» в России есть у шести компаний — «Промомед», «Герофарм», «ПСК-Фарма», «Р-Фарм», «Фармасинтез-Норд» и Novo Nordisk. 

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Датская Novo Nordisk изначально разработала «Оземпик», чьим действующим веществом стал семаглутид, для терапии сахарного диабетах II типа. Однако позже власти США и других западных стран одобрили использование этого препарата для борьбы с ожирением.

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