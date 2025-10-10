Путин ответил на письмо жены Трампа

Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что Владимир Путин ответил на ее письмо, посвященное похищенным украинским детям. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Первая леди США подчеркнула, что у нее есть «открытый канал коммуникации» с российским политиком, и они уже «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей», вовлеченных в украинский конфликт.

По словам Мелании Трамп, восемь украинских детей уже смогли воссоединиться со своими семьями после ее переговоров с Путиным.

О том, что Мелания Трамп передала Владимиру Путину личное письмо, ранее писало агентство Reuters. По данным издания, письмо передал президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским политиком на Аляске. В нем, по информации СМИ, поднималась тема тяжелого положения детей в Украине и России, а также упоминались случаи похищения детей в ходе войны.

СМИ неоднократно писали об особом влиянии первой леди США на внешнеполитические решения ее супруга. По словам конгрессмена-республиканца Дона Бэйкона, именно Мелания Трамп сыграла заметную роль в изменении отношения Дональда Трампа к войне в Украине. В интервью News Nation он заявил, что Мелания «каждый день напоминает мужу о ночных бомбардировках украинских городов» — и именно это, по его мнению, побудило бывшего президента занять более жесткую позицию в отношении России.

Ранее о контактах с Меланией Трамп по поводу похищенных украинских детей заявляла также первая леди Украины Елена Зеленская. При этом лично встречаться с Зеленской для обсуждения этой темы Трамп отказалась.