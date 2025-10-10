EN
Путин ответил на письмо жены Трампа

2 минуты чтения 18:37 | Обновлено: 18:56

Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что Владимир Путин ответил на ее письмо, посвященное похищенным украинским детям. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Первая леди США подчеркнула, что у нее есть «открытый канал коммуникации» с российским политиком, и они уже «договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей», вовлеченных в украинский конфликт.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

По словам Мелании Трамп, восемь украинских детей уже смогли воссоединиться со своими семьями после ее переговоров с Путиным.

О том, что Мелания Трамп передала Владимиру Путину личное письмо, ранее писало агентство Reuters. По данным издания, письмо передал президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским политиком на Аляске. В нем, по информации СМИ, поднималась тема тяжелого положения детей в Украине и России, а также упоминались случаи похищения детей в ходе войны.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

СМИ неоднократно писали об особом влиянии первой леди США на внешнеполитические решения ее супруга. По словам конгрессмена-республиканца Дона Бэйкона, именно Мелания Трамп сыграла заметную роль в изменении отношения Дональда Трампа к войне в Украине. В интервью News Nation он заявил, что Мелания «каждый день напоминает мужу о ночных бомбардировках украинских городов» — и именно это, по его мнению, побудило бывшего президента занять более жесткую позицию в отношении России. 

Ранее о контактах с Меланией Трамп по поводу похищенных украинских детей заявляла также первая леди Украины Елена Зеленская. При этом лично встречаться с Зеленской для обсуждения этой темы Трамп отказалась.

