Первая леди Украины рассказала о жизни своей семьи в военное время

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала The Times, как устроена жизнь первой леди в военное время и как за это время изменились отношения в ее семье. Она также поделилась личным желанием, которое мечтает исполнить после завершения войны.

Журналистка Дженис Тернер, встретившаяся с Зеленской в Киеве, спросила, что она сделает первым делом после окончания войны. По словам Тернер, ответ ее удивил. Елена Зеленская призналась, что больше всего хотела бы снова поехать за город одна на машине, без цели и с выключенным телефоном. Она пояснила, что раньше, в мирное время, этот ритуал ее очень успокаивал, но сейчас это ей недоступно.

«Мне часто снится, что я за рулем, но тормоза не работают. Я не могу остановиться, но потом каким-то волшебным образом мне удается решить проблему», — говорит Зеленская. И добавляет, что так ее подсознание, вероятно, ищет контроль, которого сейчас нет.

С началом российского вторжения в Украину привычные обязанности первой леди — благотворительность и официальные приемы — превратились, как пишет The Times, в решение «вопросов жизни и смерти». Пока Владимир Зеленский добивается новых вооружений и санкций против Москвы, Елена помогает возвращать вывезенных в Россию детей, поддерживает раненых и семьи без жилья.

Особое место в ее работе сегодня занимает тема похищенных украинских детей с оккупированных территорий. По словам Зеленской, многие из них уже три года находятся в России, забывают родной язык и подвергаются «военно-патриотическому воспитанию». «Мы должны использовать все доступные инструменты — дипломатию, общественные инициативы, личные контакты, чтобы вернуть их домой», — подчеркнула она, комментируя, в частности, свои контакты с супругой американского президента Меланией Трамп. Зеленская встречается с детьми, которых удалось вернуть, организует их психологическую реабилитацию и помогает семьям.

В беседе с Дженис Тернер Зеленская поделилась, что постоянное чувство тревоги стало частью ее жизни. «Я ощущаю ответственность за все и за всех. Это чувство не дает расслабиться и свободно дышать», — говорит первая леди. Чтобы восстановить силы, она занимается кардиотренировками на домашнем эллиптическом тренажере, в редкие свободные минуты читает книги и смотрит фильмы, и даже в рутинных делах вроде уборки или мытья посуды пытается найти способ «почувствовать себя более нормально», говорится в статье.

Как пишет журналистка The Times, война изменила и семейную жизнь Зеленских. Они видятся редко и, как говорит Елена, «живут в состоянии постоянного адреналина». «Мы стараемся проводить вместе как можно больше времени, но его очень мало. Сделать выводы о том, как поддерживать друг друга, сможем только после войны», — сказала она. Их дети — 21-летняя Александра и 12-летний Кирилл — продолжают учебу, но, по словам матери, чувствовали бы себя «гораздо спокойнее без войны».

Несмотря на усталость и тревогу, Зеленская подчеркивает, что главная цель ее семье остается неизменной — добиться окончания войны и возвращения всех детей домой. «В этой войне нет ничего красивого. Все хотят одного — чтобы она закончилась», — сказала она в беседе с The Times.