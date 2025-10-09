EN
Общество

Российский ученый предупредил о грядущем затоплении Петербурга и других городов России

11:42

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии РАН Филипп Сапожников в разговоре с РИА «Новости» рассказал о влиянии последствий глобального изменения климата и подъема уровня мирового океана на города России.

По мнению Сапожникова, максимально к 2100 году уровень воды в мировом океане может подняться еще на 1,3 метра — потенциально это грозит затоплением нескольких районов российских городов, среди которых есть и миллионники.

Так, затопление грозит прибрежным районам Санкт-Петербурга, части Кронштадта и почти всему Сестрорецку — эти населенные пункты также входят в состав Петербурга. В причерноморском регионе угроза затопления существует для южной части Ростова-на-Дону, прибрежных частей Керчи и Адлера, а также Азова.

В северных районах страны отступление береговой линии угрожает Варандею, Нарьян-Мару и Салехарду. В дальневосточном регионе вода может угрожать функционированию порта Находка. Сапожников отметил, что эти расчеты пока стоит воспринимать только в качестве модели — затопление прогнозируется на основе наблюдаемых трендов.

Также он рассказал, что подъем воды к 2300 году может достичь 5,6 метра — это, по словам ученого, произойдет из-за таяния огромных массивов льдов и прогрева глубинных слоев океанов, которые расширяют водную толщу.

Ранее ученые из США рассказали, что повышение уровня моря приведет к постоянным наводнениям уже к 2050 году. По их оценке, под угрозой затопления окажутся 1100 критически важных объектов инфраструктуры США. При этом, большую часть из них — 934 объекта — будет затапливать каждые две недели.

В зоне риска только в США окажутся почти семь с половиной миллионов человек, а также инфраструктура в местах их проживания. Это может произойти даже при условии, что вода не проникнет в дома — затопление инфраструктуры значительно ухудшит условия жизни.

