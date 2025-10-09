Мужчина выбросил малолетнюю дочь из окна

Житель Уфы выбросил из окна квартиры свою малолетнюю дочь, ребенок после падения с четвертого этажа получил тяжелые травмы и госпитализирован, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел утром 9 октября, 34-летний мужчина уже задержан, СК написал о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Силовики пообещали провести расследование и выяснить, в каких социальных и бытовых условиях проживала семья. По данным СК, возраст ребенка — два года.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале написал, что ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Он и СК не сообщили причины, по которым мужчина решил выбросить ребенка из окна. Мавлиев утверждает, что девочке «около четырех лет».

Телеграм-канал Baza без ссылок на источники утверждает, что у мужчины случился нервный срыв — сначала он начал выкидывать из окна вещи, а затем выбросил и ребенка. Причиной якобы стало то, что его дочь требовала «слишком много внимания».

Прокуратура Башкортостана сообщила, что у задержанного также есть жена и старший сын, которые в момент инцидента находились в санатории за пределами Уфы. По данным ведомства, пострадавшему ребенку три года, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В телеграм-канале прокуратуры опубликованы также несколько видео из квартиры задержанного и вид с улицы, на которую мужчина, по версии Baza, выбрасывал вещи. На кадрах из них видно, что по всему жилью разбросаны вещи и рассыпаны крупы, участок под окнами из квартиры также покрыт выброшенными вещами. В прокуратуре не сообщили о причинах произошедшего, но пообещали дать оценку тому, как родители исполняли свои обязанности в отношении детей.