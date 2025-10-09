СМИ: крупнейшие госкомпании России перешли в режим тотальной экономии

Некоторые из крупнейших компаний России перешли в режим тотальной экономии — они сокращают персонал, отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска и переходят на четырехдневную рабочую неделю, пишет Reuters.

Причина в сокращении экспорта, падении внутреннего спроса и замедлении российской военной экономики. При этом компании пытаются уменьшить фонд заработной платы, не увеличивая уровень безработицы в стране.

Журналисты отмечают, что текущая ситуация в экономике уже вынудила российские власти вмешаться в работу различных отраслей. Предприятиям предлагаются скидки на железнодорожные перевозки, отсрочки на уплату налогов и адресная поддержка от государства.

Крупнейший в России производитель цемента «ЦЕМРОС» перешел на четырехдневную неделю до конца года — компания хочет сохранить свой персонал на фоне резкого спада российской строительной отрасли и роста импорта цемента в страну. «Это необходимая антикризисная мера. Цель — сохранить весь наш персонал», — рассказал представитель компании Сергей Кошкин. На 18 заводах «ЦЕМРОС» по всей России работают 13 тысяч сотрудников.

Экономить пытается и госкомпания РЖД, которая попросила сотрудников своего центрального офиса брать три выходных за свой счет каждый месяц. Трудности есть и у крупных автозаводов с государственным участием — «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Первые две компании ввели четырехдневную рабочую неделю, последняя возобновила пятидневку с октября после перехода на четырехдневную неделю в августе.

Зарплаты своим сотрудникам, не связанным непосредственно с добычей, урезали в АЛРОСА, в том числе и за счет сокращения рабочей недели. Компания приостановила работы на менее прибыльных месторождениях. Одна из ведущих российских лесозаготовительных компаний «Свеза» была вынуждена закрыть фанерный завод в Тюмени из-за сокращения спроса.

Затронули происходящие в стране экономические процессы и Сбер. По данным CNews, банк проводит массовые сокращения IT-специалистов, некоторые отделы увольняют полностью. Руководство объясняет это «оптимизацией» рабочих процессов, но сами сотрудники считают это попыткой сократить расходы.

Аналитический центр ЦМАКП сообщает, что в секторах экономики, не связанных с оборонной промышленностью, с начала года наблюдается спад на 5,4%. Исследователи центра считают, что рост ВВП страны упадет до 0,7%-1%. Номинальный уровень ВВП в пересчете на доллары соответствует уровню 2013 года — 2,2 триллиона долларов.

Показатели по просрочке выплаты заработной платы в России на конец августа 2025 года увеличились в 3,3 раза год к году. Владимир Путин публично отвергает утверждения о стагнации российской экономики, настаивая на замедлении показателей роста для удержания под контролем инфляции, отмечают журналисты.