Экономика

СМИ: крупнейшие госкомпании России перешли в режим тотальной экономии

2 минуты чтения 14:40

Некоторые из крупнейших компаний России перешли в режим тотальной экономии — они сокращают персонал, отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска и переходят на четырехдневную рабочую неделю, пишет Reuters. 

Причина в сокращении экспорта, падении внутреннего спроса и замедлении российской военной экономики. При этом компании пытаются уменьшить фонд заработной платы, не увеличивая уровень безработицы в стране.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика

Журналисты отмечают, что текущая ситуация в экономике уже вынудила российские власти вмешаться в работу различных отраслей. Предприятиям предлагаются скидки на железнодорожные перевозки, отсрочки на уплату налогов и адресная поддержка от государства.

Крупнейший в России производитель цемента «ЦЕМРОС» перешел на четырехдневную неделю до конца года — компания хочет сохранить свой персонал на фоне резкого спада российской строительной отрасли и роста импорта цемента в страну. «Это необходимая антикризисная мера. Цель — сохранить весь наш персонал», — рассказал представитель компании Сергей Кошкин. На 18 заводах «ЦЕМРОС» по всей России работают 13 тысяч сотрудников.

Экономить пытается и госкомпания РЖД, которая попросила сотрудников своего центрального офиса брать три выходных за свой счет каждый месяц. Трудности есть и у крупных автозаводов с государственным участием — «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Первые две компании ввели четырехдневную рабочую неделю, последняя возобновила пятидневку с октября после перехода на четырехдневную неделю в августе.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика

Зарплаты своим сотрудникам, не связанным непосредственно с добычей, урезали в АЛРОСА, в том числе и за счет сокращения рабочей недели. Компания приостановила работы на менее прибыльных месторождениях. Одна из ведущих российских лесозаготовительных компаний «Свеза» была вынуждена закрыть фанерный завод в Тюмени из-за сокращения спроса.

Затронули происходящие в стране экономические процессы и Сбер. По данным CNews, банк проводит массовые сокращения IT-специалистов, некоторые отделы увольняют полностью. Руководство объясняет это «оптимизацией» рабочих процессов, но сами сотрудники считают это попыткой сократить расходы.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика

Аналитический центр ЦМАКП сообщает, что в секторах экономики, не связанных с оборонной промышленностью, с начала года наблюдается спад на 5,4%. Исследователи центра считают, что рост ВВП страны упадет до 0,7%-1%. Номинальный уровень ВВП в пересчете на доллары соответствует уровню 2013 года — 2,2 триллиона долларов.

Показатели по просрочке выплаты заработной платы в России на конец августа 2025 года увеличились в 3,3 раза год к году. Владимир Путин публично отвергает утверждения о стагнации российской экономики, настаивая на замедлении показателей роста для удержания под контролем инфляции, отмечают журналисты.

