Общество

Собчак повздорила с жителем Парижа во время съемок

2 минуты чтения 14:49 | Обновлено: 14:50

Ксения Собчак повздорила с прохожим в Париже, который прервал ее интервью с блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым словами «Да здравствует Украина!» Видеозапись инцидента опубликована на ее YouTube-канале. 

Собчак записывала интервью на одной из улиц французской столицы, когда в разговор вмешался местный житель, услышавший русскую речь. Журналистка на французском языке поинтересовалась, почему мужчина обратился к ней и спросила его, считает ли он необходимым говорить об Украине с русскоговорящими людьми. 

«Да, это важно. Весь мир в курсе, что происходит у вас», — ответил мужчина. На что Собчак сказала, что «существуют разные мнения по этому вопросу», а затем указала жителю Парижа на необходимость держать дистанцию.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

«Вы не должны так говорить, потому что это расизм — говорить о другом происхождении и национальности таким образом», — продолжила Собчак на французском. 

Затем к Собчак подошла женщина и что-то неразборчиво ей сказала. «Я, знаете, когда обижают нас русских, мы и по-французски заговорим. Мы себя в обиду не дадим», — ответила женщине журналистка, после чего та обняла ее.

Собчак поинтересовалась у Григорьева-Апполонова, часто ли ему приходится сталкивать в Париже с такими ситуациями. Он ответил, что это первый подобный инцидент «за всю его жизнь».

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В 2023 году ​​в интервью рэперу Алишеру Моргенштерну Собчак говорила, что выступает против войны в Украине. «Я не поддерживаю то, что происходит. При этом я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России. Я считаю, что мой патриотизм заключается в том, что в этом сложное время я живу и работаю в своей стране», — сказала она тогда.

На вопрос Моргенштерна, кто начал войну, Собчак ответила, что первой границу пересекла Россия. При этом она добавила, что ей удается оставаться в легальном зоне в России благодаря памяти об ее отце — первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, в команде которого началась политическая карьера Владимира Путина.

