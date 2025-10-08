EN
EN
Криминал

Главу Совета судей обвинили в крышевании сети борделей

2 минуты чтения 17:01

Представитель Генпрокуратуры России обвинил председателя Совета судей России Виктора Момотова в использовании судейского статуса для прикрытия сети борделей. С таким заявлением, как передает РБК, прокурор выступил на заседании в Останкинском суде Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства недвижимости Момотова.

По словам прокурора, речь идет о сети отелей Marton, где якобы можно было не только снять в почасовую аренду комнаты для романтических встреч, но и получить интим-услуги.

«Момотов использовал свой статус и неприкосновенность для прикрытия своих активов. Прикрывать было что: это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интимных услуг, почасовых комнат и саун. Также Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 миллионов рублей и до сих пор не погашен», — заявил прокурор.

Сам Момотов, выступая в суде, отверг обвинения в крышевании борделей и незаконном обогащении.«В соответствии с законами о статусе судьи я их не нарушал и обогащением не занимался», — заявил он.

23 сентября Генпрокуратура обратилась в Останкинский суд с иском о взыскании в доход государства принадлежащих Момотову почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около девяти миллиардов рублей. В надзорном ведомстве утверждают, что председатель Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений и легализации имущества.

Как говорится в иске, Момотов принимал активное участие в создании и развитии гостиничного бизнеса вместе предпринимателем Андреем Марченко, который является владельцем сети отелей Marton, а также с членами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко.

Момотов в интервью РБК назвал утверждения Генпрокуратуры клеветой, однако вскоре после поступления иска в суд ушел в отставку с постов судьи и члена президиума, а также секретаря пленума Верховного суда.

