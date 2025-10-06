EN
Криминал

Женщина выдала себя за племянницу Шойгу и похитила миллионы рублей у москвичей

2 минуты чтения 11:45 | Обновлено: 11:46

Правоохранители начали проверку в отношении родившейся в Узбекистане 27-летней Шерьехон Османовой и ее супруга, которых заподозрили в причастности к мошенничеству и хищении миллионов рублей у москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката троих потерпевших Саида Ярахмедова.

По данным агентства, Османова поменяла фамилию в своем паспорте и стала представляться москвичам племянницей секретаря российского Совета безопасности Сергея Шойгу. Таким образом она смогла получить более 100 миллионов рублей под предлогом инвестирования в криптовалютную биржу. Телеграм-канал Mash пишет, что женщина предлагала россиянам вложить по полтора миллиона рублей в ее собственную биржу. Когда «инвесторы» потребовали вернуть их вложения, женщина скрылась с деньгами потерпевших.

Ярахмедов рассказал ТАСС, что число потерпевших может вырасти, а сумма ущерба может оказаться вдвое больше. По его словам, правоохранителям направили заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина смог убедить 80-летнюю жительницу острова Хоккайдо в том, что он является астронавтом и находится на терпящем бедствие космическом корабле. Мошенник заявил, что ему якобы необходимы деньги на покупку кислорода, и выманил у потерпевшей около 6700 тысяч долларов.

В июле стало известно, что в Бельгии 76-летний мужчина проехал более 700 километров, чтобы жениться на занявшей в 2007 году второе место на конкурсе «Мисс Франция» Софи Вузло. В реальности оказалось, что Вузло была замужем, а пенсионер несколько недель общался с мошенниками, переведя им около 30 тысяч евро.

