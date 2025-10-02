СМИ: экономика России достигла предела

Российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. В нем заложены максимальные военные расходы, однако в следующем году власти планируют потратить на армию и военно-промышленный комплекс меньше, чем в 2025 году, свидетельствует анализ проект бюджета, который провели «Важные истории».

Так, в 2026 году расходы на военную отрасль должны сократиться на 600 миллиардов рублей и составить 12,9 триллионов. Это на 4,4% ниже, чем в 2025 году, а с учетом инфляции — примерно на 10%. Это свидетельствует о том, что российская экономика достигла своего предела. Еще в мае этого года экономист Владислав Иноземцев предсказывал, что Россия не будет увеличивать военные расходы, поскольку властям неоткуда взять на это средства.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

«Если Путин захочет потратить 20 триллионов рублей в следующем году, то, на мой взгляд, все пойдет наперекосяк. Думаю, в конце года нас ждет серьезная борьба между экономическим и силовым блоками за военные расходы», — заявил тогда Иноземцев.

Как отмечают «Важные истории», в этом году власти столкнулись с падением цен на нефть и укреплением курса рубля, которые привели к уменьшению доходов бюджета. На это повлияло и замедление экономики, тогда как расходы не сокращались. Теперь правительство увеличило план расходов лишь на 3% в 2026 году, что оказалось ниже уровня инфляции, а реальные доходы могут оказаться выше запланированных.

Издание называет это «старым, но безотказным фокусом»: если доходы будут выше, правительство сможет увеличить траты, что сделать гораздо проще, нежели наоборот их урезать.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Кроме того, вместе с замедлением военной экономики наблюдается рецессия в гражданских отраслях. «Важные истории» объясняют это в частности высокой ключевой ставкой, которая нужна Центробанку для контроля за уровнем инфляции. Также издание напомнило о повышении налогов и сокращении всевозможных льгот, в том числе для бизнеса.

В то же время «Важные истории» считают, что снижение военных расходов может быть «бухгалтерским трюком»: правительство может профинансировать часть расходов будущего года в декабре этого года, а узнать о реальных тратах будет невозможно из-за засекреченных данных об исполнении бюджета.