Низкий IQ у подростков связали с повышенным риском проблем с алкоголем

Международная группа ученых из Швеции, США, Канады и Германии выяснила, что низкий уровень IQ у подростка может повысить риск развития проблем с алкоголем во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.
Ученые изучили данные почти 600 тысяч 18-летних людей из шведского реестра призывников на военную службу, родившихся в период с 1950 по 1962 год, и проследили за ними в течение в среднем 60,5 лет. Эксперты заметили, что те, кто показал худшие результаты в тестах на когнитивные способности, были более склонны к развитию проблем с алкоголем в дальнейшей жизни.
У людей с высоким IQ вероятность развития этой проблемы была гораздо ниже — на 40%. В среднем риск развития зависимости от алкоголя при низком IQ повышался на 64% в течение жизни.
Исследователи заявили о важности своей работы, но подчеркнули, что они не могут объяснить полученные результаты. Также они отметили, что результаты сильно зависят от контекста, что говорит о необходимости понимания взаимодействия между генетическими факторами, когнитивными чертами и социокультурным влияниям.
Ранее ученые уже выяснили, что проблемы с алкоголем в некоторой степени являются наследственными и могут передаваться от родителей к детям. Однако неясно, как этот генетический риск может спровоцировать развитие зависимости.
В конце сентября СМИ рассказали о противостоянии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и производителей алкоголя в разных странах. ВОЗ с 2023 года настаивает на том, что не существует безопасного количества потребляемого человеком алкоголя, тогда как его производители уверены в обратном.