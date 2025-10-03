В заданиях школьной олимпиады нашли текст песни Оксимирона

В Сочи в одном из заданий проведенной там олимпиады для школьников нашли строчку из песни популярного рэпера Мирона Федорова, более известного под сценическим псевдонимом Оксимирон, которого российские власти признали «иноагентом». Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, власти города заявили о начатой проверке по этому поводу.

В мэрии Сочи газете «Коммерсантъ» заявили, что все задания для олимпиады были разработаны на основе «официальных сборников лингвистических задач» и уже не первый раз используются на тестировании школьников. При этом там заверили, что использование строчки из песни Оксимирона не направлено на его популяризацию.

«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано», — подчеркнули в сочинской администрации.

В новостных телеграм-каналах распространилась фотография задания, о котором идет речь. В нем школьникам предлагается вписать два недостающих слова из «диссе», так, по мнению составителей задания, называется произведение, «направленное на унижение оппонента и его текстов».

Речь идет о строчке «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка», в которой пропущены слова «подтасовка» и «потасовка», но указано, что оба слова образованы от французского глагола tasser.

При этом в задании не уточняется, что это фрагмент текста из песни Оксимирона «Я хейтер», которая вышла на сборнике немецкого лейбла Optik Russia, записанном русскоязычными рэперами, живущими в Германии, в 2008 году.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Оксимирон, покинувший Россию раньше, осудил начало войны. Позже за рубежом он дал несколько благотворительных концертов, доходы от которых были направлены на помощь пострадавшим от боевых действий.

В октябре 2022 года российский Минюст внес рэпера в реестр «иностранных агентов», а в 2023 году Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал его по административной статье о призывах к сепаратизму за видеоклип на песню «Ойда», которую позже в России признали экстремистской и запретили.

В марте журналистка Настя Красильникова выпустила подкаст «Дочь разбойника» — «Творческий метод», в котором три девушки рассказали о своем опыте общения с Оксимироном, когда им было от 13 до 15 лет. При этом одна из них обвинила рэпера в изнасиловании.