EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Госдуме пригрозили Европе исчезновением

2 минуты чтения 23:24

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал RTVI о напряженной ситуации на российской границе и добавил, что Европе может грозить исчезновение. С таким заявлением Колесник выступил, комментируя публикацию Financial Times, в которой шла речь о том, что США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России.

«Дай бог, чтобы [напряжение] так вот и осталось в воздухе висеть, а не реализовалось в какие-нибудь не очень хорошие действия. <…> Все вот эти игрушки со спичками на наших границах чреваты очень плохими последствиями. Европа вообще может исчезнуть с карты мира, поэтому поаккуратнее. Не надо играть с огнем», — заявил Колесник.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Также он утверждает, что страны-членов НАТО «давно делятся разведданными» с Украиной и оказывают стране другую военную помощь. «Спутники Starlink постоянно смотрят, где и как находятся наши войска, и передают данные. Так что полным ходом идет расширение конфликта, эскалация, невзирая на какие-то переговоры», — заявил депутат.

Ранее о том, что США начнут делиться разведданными с Украиной, писала и газета The Wall Street Journal. Источники газеты тогда рассказали, что потенциальными целями для ударов ВСУ станут объекты энергетической структуры в России. В материале также шла речь о том, что Белый дом задумался о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, которые могут поражать цели на расстоянии до 800 километров.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

В начале октября военный аналитик Майкл Кларк рассказал, что Украина может готовить масштабную атаку на Крым до наступления зимних холодов. По его словам, она может представлять собой авиационный удар или высадку морского десанта на полуострове.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял