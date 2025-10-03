В Госдуме пригрозили Европе исчезновением

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал RTVI о напряженной ситуации на российской границе и добавил, что Европе может грозить исчезновение. С таким заявлением Колесник выступил, комментируя публикацию Financial Times, в которой шла речь о том, что США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России.

«Дай бог, чтобы [напряжение] так вот и осталось в воздухе висеть, а не реализовалось в какие-нибудь не очень хорошие действия. <…> Все вот эти игрушки со спичками на наших границах чреваты очень плохими последствиями. Европа вообще может исчезнуть с карты мира, поэтому поаккуратнее. Не надо играть с огнем», — заявил Колесник.

Также он утверждает, что страны-членов НАТО «давно делятся разведданными» с Украиной и оказывают стране другую военную помощь. «Спутники Starlink постоянно смотрят, где и как находятся наши войска, и передают данные. Так что полным ходом идет расширение конфликта, эскалация, невзирая на какие-то переговоры», — заявил депутат.

Ранее о том, что США начнут делиться разведданными с Украиной, писала и газета The Wall Street Journal. Источники газеты тогда рассказали, что потенциальными целями для ударов ВСУ станут объекты энергетической структуры в России. В материале также шла речь о том, что Белый дом задумался о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, которые могут поражать цели на расстоянии до 800 километров.

В начале октября военный аналитик Майкл Кларк рассказал, что Украина может готовить масштабную атаку на Крым до наступления зимних холодов. По его словам, она может представлять собой авиационный удар или высадку морского десанта на полуострове.