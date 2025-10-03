EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчину заподозрили в попытке похитить ребенка на улице в Балашихе

2 минуты чтения 16:57

Силовики отчитались о задержании подозреваемого в попытке похищения восьмилетней девочки на улице подмосковной Балашихи, он схватил ее за руку и попытался увести с собой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Инцидент произошел 1 октября, инцидент попал на записи видеокамер — девочка начала кричать и просить помощи у окружающих. Ее не дали увести очевидцы — один из них не поверил, что мужчина является отцом ребенка, и потребовал предъявить паспорт. После этого подозреваемый скрылся, пишет RTVI.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

По данным журналистов, после произошедшего заявление в полицию подала мать девочки — силовики возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего человека (п. «Д» ч. 2 ст. 126 УК). По данным прокуратуры, подозреваемый представился девочке сотрудником полиции.

Мотивы его действий на данный момент неизвестны. РИА «Новости» не приводит подробности допроса подозреваемого. Телеграм-канал Shot без ссылок на источники утверждает, что подозреваемого зовут Виталий Мананников. По данным Shot, последние 11 лет уроженец Кургана работал в ЧОП и ранее привлекался к ответственности по административным статьям за распитие алкоголя.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Происхождение подозреваемого подтверждала официальный представитель МВД Ирина Волк, опубликовавшая пост о его задержании в своем телеграм-канале. Она не приводила никаких дополнительных подробностей.

Опубликовавший запись инцидента Shot отмечает, что при попытке похищения девочка испугалась и заплакала, но затем она начала стучаться в двери продуктового магазина и просить о помощи. Очевидцы смогли отбить ребенка у подозреваемого, а затем, как пишет РЕН ТВ, забрали девочку и отправили ее домой вместе со знакомым семьи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял