Мужчину заподозрили в попытке похитить ребенка на улице в Балашихе

Силовики отчитались о задержании подозреваемого в попытке похищения восьмилетней девочки на улице подмосковной Балашихи, он схватил ее за руку и попытался увести с собой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Инцидент произошел 1 октября, инцидент попал на записи видеокамер — девочка начала кричать и просить помощи у окружающих. Ее не дали увести очевидцы — один из них не поверил, что мужчина является отцом ребенка, и потребовал предъявить паспорт. После этого подозреваемый скрылся, пишет RTVI.

По данным журналистов, после произошедшего заявление в полицию подала мать девочки — силовики возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего человека (п. «Д» ч. 2 ст. 126 УК). По данным прокуратуры, подозреваемый представился девочке сотрудником полиции.

Мотивы его действий на данный момент неизвестны. РИА «Новости» не приводит подробности допроса подозреваемого. Телеграм-канал Shot без ссылок на источники утверждает, что подозреваемого зовут Виталий Мананников. По данным Shot, последние 11 лет уроженец Кургана работал в ЧОП и ранее привлекался к ответственности по административным статьям за распитие алкоголя.

Происхождение подозреваемого подтверждала официальный представитель МВД Ирина Волк, опубликовавшая пост о его задержании в своем телеграм-канале. Она не приводила никаких дополнительных подробностей.

Опубликовавший запись инцидента Shot отмечает, что при попытке похищения девочка испугалась и заплакала, но затем она начала стучаться в двери продуктового магазина и просить о помощи. Очевидцы смогли отбить ребенка у подозреваемого, а затем, как пишет РЕН ТВ, забрали девочку и отправили ее домой вместе со знакомым семьи.