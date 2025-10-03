Россиянка лишилась зубов и симметрии лица после посещения стоматолога

Жительница Москвы по имени Алина рассказала, что после удаления зуба мудрости в частной клинике «Институт инновационной стоматологии» она лишилась некоторых зубов, а ее лицо стало асимметричным. Своей историей она поделилась с телеграм-каналом «Осторожно, Москва».

В конце прошлого года россиянка обратилась в «Институт инновационной стоматологии», чтобы удалить горизонтально лежавший зуб мудрости. По ее словам, после операции швы разошлись и началось кровотечение.

«Врач заложил в образовавшуюся после удаления полость искусственную кость, чего нельзя было делать при наличии воспаления, и зашил десну. В течение нескольких дней швы разошлись и кристаллы искусственной кости разбрелись по ротовой полости, в том числе попали в мягкие ткани щеки», — рассказала Алина.

Она утверждает, что пыталась попасть на прием к врачу клиники, однако в визите ей отказали, так как там «сломался рентген и начался ремонт». Сообщается, что в феврале 2025 года женщине диагностировали острый остеомиелит (гнойное поражение челюсти) и экстренно прооперировали в Городской клинической больнице № 1. По данным телеграм-канала, спустя два месяца россиянке провели еще одну операцию — остеомиелит не уходил в ремиссию.

Сейчас Алина лечится в разных клиниках, в том числе в Российском университете медицины Минздрава. «При операции был травмирован подъязычный нерв (это веточка тройничного). Травмированный нерв круглосуточно вызывает жжение в десне. Я вынуждена принимать препараты с очень неприятными побочными эффектами. Профессор челюстно-лицевой хирургии (и не он один) полагает, что от симптомов не удастся избавиться окончательно, а операция по ревизии нерва имеет риск усугубить состояние, вплоть до тотального онемения языка», — рассказала она.

Тем временем, как отмечается, «Институт инновационной стоматологи» отказывается от материальной компенсации пациентке из-за «проблем с деньгами», которые вынуждают клинику закрыться. По словам Алины, вместо этого ей предлагают получить стоматологические услуги на потраченную в этой клинике сумму или подарить эту возможность друзьям.

«Осторожно, Москва» пишет, что пациентка обратилась с жалобой на частную клинику в министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и прокуратуру. По ее словам, из-за некачественной операции в «Институте инновационной стоматологии» ей пришлось пройти повторное лечение и удалить все ранее пролеченные зубы. Девушка требует провести проверку и добиться законной компенсации за причиненный вред.

В июле стало известно, что четырехлетний ребенок из Одинцово впал в кому и попал в реанимацию во время стоматологической операции, которую ему проводили под наркозом. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



