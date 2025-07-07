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Общество

Ребенок впал в кому в кресле стоматолога в Подмосковье

2 минуты чтения 15:59 | Обновлено: 17:06

В городе Одинцово Московской области при проведении стоматологической операции под наркозом у четырехлетнего ребенка внезапно ухудшилось самочувствие. Его госпитализировали без сознания. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч.2 ст. 238 УК), сообщили в Следственном комитете (СК) Подмосковья. 

По версии следствия, 6 июля 2025 года в частной стоматологической клинике в городе Одинцово при проведении операции ребенок внезапно почувствовал себя плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь и в бессознательном состоянии мальчика госпитализировали в местную больницу. 

«В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего. Будет допрошен медицинский персонал клиники, истребована для изучения вся медицинская документация, а также планируется назначение необходимых экспертиз», — заявили в СК. К проверке стоматологической клиники также подключилась подмосковная прокуратура.

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По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, пострадавший мальчик впал в кому и находится в реанимации.

В свою очередь, 112 без ссылки на источник приводит подробности произошедшего. Так, по данным телеграм-канала, процедура прошла успешно, но, когда ребенка попытались привести в сознание, он начал «захлебывался, задыхался». 112 также утверждает, что на вызов приехала обычная машина скорой помощи, а не реанимобиль.

Кроме того, телеграм-канал также без ссылки на источник пишет, что у мальчика начался отек мозга. При этом связанный с силовиками телеграмм-канал Shot утверждает, что ребенка госпитализировали с отеком дыхательных путей.

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